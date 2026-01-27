الإمارات وتركيا في الصدارة.. تعرف على وجهات البضائع المصرية خلال 2025

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية أن الصادرات غير البترولية سجلت 48.57 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نموا بنسبة 17% مقارنة بنحو 41.51 مليار دولار في عام 2024.

وأكدت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن قيمة الواردات بلغت 83.01 مليار دولار خلال عام 2025 بزيادة قدرها 5%، مما ساهم في انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% ليصل إلى 34.45 مليار دولار، مقابل 37.87 مليار دولار في العام السابق.

وأوضحت الوزارة أن الإمارات وتركيا والسعودية وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية غير البترولية.

وجاءت مواد البناء والمنتجات الكيميائية والأسمدة والصناعات الغذائية في مقدمة القطاعات التصديرية، مع تسجيل ارتفاع صادرات الذهب إلى 7.6 مليارات دولار مقابل 3.2 مليارات دولار خلال عام 2024.

وفيما يلي أبرز القطاعات التصديرية بالأرقام خلال 2025: