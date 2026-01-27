الإمارات وتركيا في الصدارة.. تعرف على وجهات البضائع المصرية خلال 2025
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية أن الصادرات غير البترولية سجلت 48.57 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نموا بنسبة 17% مقارنة بنحو 41.51 مليار دولار في عام 2024.
وأكدت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن قيمة الواردات بلغت 83.01 مليار دولار خلال عام 2025 بزيادة قدرها 5%، مما ساهم في انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% ليصل إلى 34.45 مليار دولار، مقابل 37.87 مليار دولار في العام السابق.
وأوضحت الوزارة أن الإمارات وتركيا والسعودية وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية غير البترولية.
وجاءت مواد البناء والمنتجات الكيميائية والأسمدة والصناعات الغذائية في مقدمة القطاعات التصديرية، مع تسجيل ارتفاع صادرات الذهب إلى 7.6 مليارات دولار مقابل 3.2 مليارات دولار خلال عام 2024.
وفيما يلي أبرز القطاعات التصديرية بالأرقام خلال 2025:
- مواد البناء: 14 مليار و880 مليون دولار
- المنتجات الكيميائية والأسمدة: 9 مليارات و419 مليون دولار
- الصناعات الغذائية: 6 مليارات و803 مليون دولار
- الذهب: 7.6 مليارات دولار
- السلع الهندسية والإلكترونية: 6 مليارات و468 مليون دولار
- الحاصلات الزراعية: 4 مليارات و692 مليون دولار
- الملابس الجاهزة: 3 مليارات و394 مليون دولار
- الغزل والمنسوجات: مليار و167 مليون دولار
- الصناعات الطبية: 996 مليون دولار
- الطباعة والتغليف والورق والكتب: 935 مليون دولار
- المفروشات: 638 مليون دولار
- الأثاث: 427 مليون دولار
- الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية: 107 ملايين دولار