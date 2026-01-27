أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يعاود الصعود
Published On 27/1/2026|
آخر تحديث: 12:45 (توقيت مكة)
ارتفع سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن تجاوز مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، كما حوَّمت الفضة قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% مسجلا نحو 5065 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ نحو 5110 دولارات أمس.
وفي مصر، سجل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 6740 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الثلاثاء.
وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع آي صاغة، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:
- عيار 24: 7702 جنيه
- عيار 22: 7061 جنيها
- عيار 21: 6740 جنيها
- عيار 18: 5777 جنيها
- عيار 14: 4493 جنيها
- عيار 12: 3851 جنيها
- جنيه الذهب: 53920 جنيها
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.2% مسجلة 109.22 دولارات للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 117.69 دولارا أمس الاثنين. وارتفعت الفضة بالفعل 53% منذ بداية العام.
المصدر: الجزيرة + رويترز