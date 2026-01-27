أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يعاود الصعود

‌ارتفع سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن تجاوز مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، ‍مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، كما حوَّمت الفضة قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% مسجلا نحو 5065 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ نحو 5110 دولارات أمس.

وفي مصر، سجل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 6740 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع آي صاغة، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:

عيار 24: 7702 جنيه

عيار 22: 7061 جنيها

عيار 21: 6740 جنيها

عيار 18: 5777 جنيها

عيار 14: 4493 جنيها

عيار 12: 3851 جنيها

جنيه الذهب: 53920 جنيها

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.2% مسجلة 109.22 دولارات للأوقية، ‌بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 117.69 دولارا أمس الاثنين. وارتفعت الفضة بالفعل 53% منذ بداية العام.