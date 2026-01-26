مصر تصدر شحنة غاز مسال إلى تركيا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الاثنين، تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال خلال يناير/كانون الثاني الحالي، من مجمع إسالة الغاز بإدكو، لصالح شركة شل العالمية، ومتجهة إلى أحد الموانئ التركية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الشحنة تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، وتم تحميلها على متن ناقلة الغاز "ميثان بيكي آن" (METHANE BECKI ANNE)، في إطار خطة تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة الحالية.

وأضاف البيان أن تصدير هذه الشحنة يأتي ضمن وفاء مصر بتعاقداتها مع شركاء الاستثمار الأجانب، بما يسهم في تحفيزهم على ضخ استثمارات إضافية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، إلى جانب تعظيم الاستفادة من قدرات مصانع الإسالة.

وأكدت وزارة البترول أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية دعم الدور المصري كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر في مجال إسالة وتصدير الغاز الطبيعي على ساحل البحر المتوسط.

إعادة تصدير

وكانت وزارة البترول المصرية أعلنت، في بيان صادر بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، توقيع الاتفاق الحكومي لنقل الغاز من حقل "كرونوس" القبرصي إلى مصر في فبراير/شباط 2025، وذلك خلال افتتاح مؤتمر إيجبس.

وتوّج هذا المسار بتوقيع الاتفاقيات التجارية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لنقل غاز حقل "كرونوس" وإعادة تصديره عبر البنية التحتية المصرية، اعتمادا على قدرات مجمعات إسالة الغاز المصرية، كما تم التوصل إلى اتفاق للتعاون بشأن ربط حقل "أفروديت" القبرصي بالبنية التحتية المصرية في فبراير/شباط 2025.

وعادت مصر إلى تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025، في إطار توجه يهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي من مجمعات الإسالة، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز، فضلا عن تشجيع الشركاء الأجانب على زيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والإنتاج.

وبحسب وحدة أبحاث الطاقة انخفض إنتاج مصر من الغاز إلى 4.10 مليارات قدم مكعب يوميا (35.43 مليار متر مكعب) خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، مقارنة بـ4.85 مليارات قدم مكعب يوميًا (41.9 مليار متر مكعب) في المدة نفسها من العام السابق له.

وتمتلك مصر محطتين رئيسيتين لتحويل الغاز الطبيعي إلى حالته المسالة وتصديره بقدرة إنتاجية تتجاوز 12 مليون طن سنويًا، هما محطة إدكو (7.2 ملايين طن) ومحطة دمياط (5.2 ملايين طن).