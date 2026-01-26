مجموعة السبع تناقش المعادن النادرة ودعم أوكرانيا في اجتماعها القادم

تعقد دول مجموعة السبع، الثلاثاء، أول اجتماع لوزراء المالية تحت الرئاسة الفرنسية، وسط تركيز على تأمين إمدادات المواد الخام الاستراتيجية واستمرار الدعم لأوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ.

وأوضحت وزارة المالية الفرنسية أن جميع وزراء المالية سيشاركون في الاتصال المرئي، إضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وكان الاجتماع قد تأجل من الأسبوع الماضي بسبب "قيود في الجداول الزمنية مرتبطة بمنتدى دافوس"، بحسب ما نقلته بلومبيرغ، وذلك في ظل توتر أعقب تهديد الرئيس الأميركي ترمب بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية.

كما يتضمن جدول الأعمال بندًا يتعلق بـ"مواصلة الدعم لأوكرانيا"، وفق ما أشارت إليه الجهات الفرنسية المنظمة للاجتماع.

وذكرت الوزارة أن "سلاسل القيمة للمواد الخام الاستراتيجية" ستكون بندًا رئيسيًا في النقاش، إلى جانب "الدعم لأوكرانيا" وملف "إعادة امتصاص الاختلالات العالمية وخلق إطار جديد للشراكات الدولية".

ويأتي هذا في سياق تحركات غربية أوسع لمواجهة هيمنة الصين على العناصر الأرضية النادرة، وفق ما أشارت إليه بلومبيرغ في تقارير سابقة.