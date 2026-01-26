وقعت الشركة السورية للبترول مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية -اليوم الاثنين- اتفاقية لتزويد سوريا بنحو 4 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية.

وجرى توقيع الاتفاقية في مبنى وزارة الطاقة بدمشق بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة.

وأكد الوزير البشير أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء، وتحسين واقع التغذية الكهربائية، خاصة في ظل التحديات التي مر بها القطاع خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الاتفاقية تدعم استقرار منظومة الطاقة الوطنية، وتساهم في تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي ورفع كفاءة تشغيل المحطات.

من جانبه، أوضح الوزير الأردني الخرابشة أن التوريد اليومي لسوريا يبلغ نحو 4 ملايين متر مكعب، أي نحو 140 مليون قدم مكعب، مما يعزز استقرار قطاع الكهرباء السوري.

وأشار إلى أن التوريد بدأ فعليا منذ الأول من يناير/ كانون الثاني بكميات تراوحت بين 30 و90 مليون قدم مكعب يوميا، عبر سفينة "تغويز" متخصصة لاستقبال الغاز الطبيعي المُسال في صورته السائلة، وتحويله إلى غاز طبيعي في صورته الغازية مستأجرة من مصر، ستظل راسية في ميناء العقبة الأردني حتى نهاية مارس/ آذار المقبل.

وأضاف الخرابشة أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بدأت إجراءات استئجار سفينة تغويز عائمة جديدة لتحل محل الباخرة الحالية وتضمن استمرار تزويد الغاز وفق الاحتياجات التشغيلية.

وكان الوزير البشير أعلن في 8 يناير/كانون الثاني الجاري بدء ضخ الغاز عبر الأردن إلى محطة الناصرية في ريف دمشق.