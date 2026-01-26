الكويت تتعاقد مع شركة صينية لبناء أكبر محطة صرف صحي

وافقت الكويت على إسناد عقد بقيمة 3.3 مليارات دولار لشركة صينية لبناء محطة كبد الشمالية للصرف الصحي، وهي الأكبر في البلاد، ضمن مشاريع استراتيجية تعزز التعاون الكويتي الصيني في البنية التحتية.

وذكرت الجريدة الرسمية، الأحد، أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة أقر التعاقد بين وزارة الأشغال العامة والشركة الصينية بقيمة إجمالية بلغت 999.85 مليون دينار كويتي (نحو 3.28 مليارات دولار).

وتعد محطة كبد الشمالية أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي من حيث الطاقة الاستيعابية في الكويت، إذ ستتولى الشركة الصينية إنشاء المحطة وتشغيلها وصيانتها، إلى جانب تنفيذ الأعمال المكملة لها، على مدى 10 سنوات، وفق ما نقلت رويترز.

ومن المتوقع أن تعالج المحطة، بعد دخولها الخدمة، ما يصل إلى مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي باستخدام تقنيات متطورة، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.

حزمة مشاريع كبرى

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع كبرى تنفذها الكويت بتعاون ومساعدة مع الحكومة الصينية، من بينها ميناء مبارك الكبير الذي وُقّع عقد إنشائه في ديسمبر/كانون الأول الماضي بقيمة تقارب 4 مليارات دولار مع شركة صينية حكومية.

كما تشمل هذه المشاريع محطات كهرباء ومياه وطاقة متجددة، ومشاريع لإعادة تدوير النفايات، وإنشاء مدن ومناطق سكنية جديدة، في إطار خطط تنموية واسعة.

وشهدت العلاقات الكويتية الصينية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة. وزارها أمير ‌الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح عندما كان وليا للعهد في 2023.

ووقعت الدولتان خلال الزيارة عدة اتفاقات ثنائية للتعاون في ‍مجالات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

وتواجه الكويت تحديات في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، حيث يُصرف جزء كبير منها في البحر بسبب محدودية سعات التخزين والبنية التحتية، إضافة إلى قيود تتعلق بالجودة تحصر إعادة الاستخدام في أغراض الري فقط.