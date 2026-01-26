الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا فوق 5000 دولار

قفز الذهب إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا مستوى 5000 دولار للأونصة (الأوقية)، مواصلا ارتفاعه التاريخي مع ⁠إقبال المستثمرين على الأصول ​الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأدى ‍تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن غرينلاند ‍إلى زيادة ⁠ارتفاع الذهب هذا العام وسط توقعات بمزيد من حالة عدم اليقين المالي والجيوسياسي.

وارتفع المعدن الأصفر بنسبة 64% ​في عام 2025، ‌مدعوما بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية، وزيادة الطلب من البنوك

المركزية، وتدفقات قياسية في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

ومددت الصين ‌موجة شراء الذهب للشهر الـ14 في ديسمبر كانون/⁠الأول الماضي.

وقال المحلل المستقل ‌روس نورمان لرويترز: "توقعاتنا لهذا العام أن يصل سعر الذهب إلى 6400 ‍دولار للأونصة بمتوسط 5375 دولارا".

وعزا المحلل المالي مصطفى فهمي في حديث للجزيرة نت ارتفاع أسعار الذهب إلى :

استمرار التلويح بالتعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على كل من يخالف آراءه أو مصالحه مما زاد من حدة مخاوف المستثمرين من أن المستقبل الاقتصادي لأمريكا بات قاتما.

احتمالية إغلاق حكومي نهاية يناير/كانون الثاني والتأثير السيء لذلك على الاقتصاد.

الحروب الجيوسياسية التي تلوح بها أمريكا خصوصا ضد إيران مما يزيد من ضبابية المشهد.

انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات اليابانية بشكل كبير مما زاد من وتيرة انفجار أزمة في أسواق السندات العالمية وخصوصا السوق الأمريكية.

وتوقع مصطفى فهمي أن يتخطى الذهب مستوى 6500 دولار بنهاية العام 2026 وسط تكهنات بموجة بيع للدولار وانخفاض متوقع للعملة الأمريكية بـ10% هذا العام.

وحدد غولدمان ساكس الأربعاء الماضي هدفا لسعر الذهب بنهاية العام عند 5400 دولار بعد أن كان عند 4900 دولار.