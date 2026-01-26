استطلاع: تصاعد المخاوف من فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي

أظهر استطلاع موسع للرأي أن نحو 27% من العاملين في بريطانيا يخشون فقدان وظائفهم خلال السنوات الخمس القادمة بسبب الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرته صحيفة الغارديان.

وأوضح الاستطلاع، الذي قامت به شركة التوظيف الدولية "راندستاد" في تقييمها السنوي لسوق العمل، أن

نحو 66% من الشركات وأصحاب الأعمال الذين شملهم الاستطلاع أفادوا بأنهم استثمروا في الذكاء الاصطناعي خلال السنة الماضية

أن نحو 56% من العاملين أفادوا بأن المزيد من الشركات تشجع على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وشمل الاستطلاع 27 ألف عامل وموظف يعملون لدى 1225 شركة ومنظمة في 35 دولة.

اختلاف التوقعات

وأوضحت الغارديان أن الاستطلاع الموسع الذي قامت به الشركة عبر عدة دول أظهر "اختلافا في التوقعات حول تأثير الذكاء الاصطناعي" بين أصحاب الأعمال ومديري الشركات من جانب وبين الموظفين والعاملين من جانب آخر.

وأضافت الصحيفة أن هناك اختلافا آخر حول تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص العمل بين الشباب صغار السن، الذين لديهم قلق كبير تجاه تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي عليهم، وبين العاملين الأكبر سنا الذين اقتربوا من التقاعد.

وقال المدير التنفيذي لشركة "راندستاد"، ساندر فانت نورديندي، للغارديان إن الذكاء الاصطناعي ليس منافسا للعمالة، بل يجب النظر إليه باعتباره "مفتاحا لتحسين الأداء وإبراز أهمية الأدوار التي لا يمكن أن يقوم بها إلا البشر".

وأضاف نورديندي "تظهر بياناتنا أن ما يقرب من نصف العاملين يرون أن الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة للشركات منه للعاملين، وهذا يجعلهم عرضة للخطر في مسيرتهم المهنية".

التأثير النفسي على العاملين

وفي السياق ذاته نقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن إيما كوبيل، المختصة بمعالجة الصدمات النفسية في دنفر عاصمة ولاية كولورادو الأمريكية، أنها بدأت تلاحظ في الفترة الأخيرة مخاوف لدى مرضاها من تأثير الذكاء الاصطناعي على حياتهم.

إعلان

وأوضحت إيما في مقابلة مع الشبكة الأمريكية أن بعض مرضاها فقدوا وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي، مضيفة أنهم غالبا ما يعبرون عن "صدمة وعدم تصديق وخوف من مواجهة سوق عمل متغير، إذ لم تعد مهاراتهم مطلوبة".

وأضاف هارفي ليبرمان، وهو إخصائي نفسي في نيويورك، للشبكة "ما أسمعه كثيرا هو المخاوف من أن تصبح مهارات الفرد متقادمة"، مشيرا إلى أن الأفراد بدأوا يتسآلون عن خياراتهم ومستقبلهم.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أنه، وفقا لدراسة قامت بها الجمعية الأمريكية لعلم النفس في يوليو/تموز من العام الماضي، فإن 38% من العمال قلقون من أن الذكاء الاصطناعي "سيجعل بعض أو كل واجباتهم الوظيفية قديمة في المستقبل".

وأوضحت الشبكة أن الذكاء الاصطناعي كان عاملا رئيسيا أدى إلى تسريح ما يقرب من 55 ألف عامل في الولايات المتحدة عام 2025، وفقاً لبيانات ديسمبر/كانون الأول الماضي الصادرة عن شركة الاستشارات "تشالنجر غراي آند كريسمس"، من بين 1.2 مليون وظيفة تم إلغاؤها العام الماضي في سوق العمل الأمريكي.

وأضافت الشبكة أن دراسة حديثة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كشفت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل حوالي 11% من الوظائف في سوق العمل في الولايات المتحدة.