اقتصاد|نفط|إيران

وول ستريت جورنال: إيران باعت المزيد من النفط لكن بأرباح أقل

Iranian flag and 3D printed oil barrels miniature are seen in this illustration taken June 23, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
إيران واصلت تصدير نفطها رغم العقوبات الغربية (رويترز)
Published On 26/1/2026
آخر تحديث: 19:55 (توقيت مكة)

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمركية في تقرير نشرته – اليوم الاثنين – أن إيران تمكنت من بيع المزيد من النفط خلال عام 2025، وبشكل أساسي إلى الصين، رغم خضوعها للعقوبات الغربية، لكنها في الوقت نفسه حققت عائدات أقل من حصيلة بيع نفطها.

وقالت الصحيفة إن تراجع أسعار النفط ساهم في انخفاض إيرادات إيران من حصيلة بيعها للخام، مدفوعا بما وصفته الصحيفة "بشبكة من الوسطاء والمشترين" الذين استغلوا اعتماد طهران على إيرادات النفط.

وأضافت الصحيفة أن الوسطاء الذين يتاجرون في النفط الإيراني يطالبون الآن برسوم أعلى مقابل بيع الخام، فيما يستغل المشترون بشكل متزايد القيود المفروضة على إيران للحصول على النفط الخاضع للعقوبات بأسعار منخفضة.

وعلى الرغم من العقوبات الغربية، تمكنت إيران من تثبيت حصة صادراتها النفطية منذ يونيو/حزيران الماضي، بل وزيادتها في بعض الشهور.

وتمكنت طهران في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي من تصدير نحو مليوني برميل يوميا وفق ما نقلت الصحيفة بيانات موقع "كابيتال إيكونوميكس".

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن حجم صادرات النفط الإيرانية في عام 2025 كان الأكبر منذ عام 2018، الأمر الذي يعني أن طهران تمكنت من تجاوز العقوبات الغربية.

Smoke rises up in a unit of the Abadan oil refinery in southwestern Iran, July 19, 2025. Farid Hamoudi/Fars News/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
مصافي النفط الإيرانية تنتج أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يوميا (رويترز)

تأثير العقوبات على سعر النفط

غير أن سعر برميل النفط الإيراني تراجع منذ فرض عقوبات غربية على طهران العام الماضي، إذ كان يقل دولارا واحدا للبرميل عن سعر النفط في الأسواق الدولية مع بداية عام 2025، ثم انخفض سعره ليصبح أقل بنحو 8 دولارات مقارنة بالسعر العالمي لبرميل النفط، وذلك حسب بيانات مؤسسة "كيبلر".

وذكرت الصحيفة أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على طهران خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا، وشملت الأفراد والهيئات المرتبطة  بـ"غسل الأموال الناتجة عن بيع البترول والبيروكيماويات الإيرانية في الأسواق الخارجية".

وتساهم إيران – وهي إحدى الأعضاء  منظمة أوبك – بنحو 3% من الإنتاج العالمي يوميا من النفط، بحجم إنتاج يبلغ 3.4 مليون برميل من النفط يوميا.

ويقدر محللون أن طهران حققت عائدات من بيع النفط الخام بلغت 30 مليار دولار العام الماضي، واحتفظت بنحو ثلثي هذا المبلغ كأرباح.

وتعتمد طهران على عائدات النفط لتمويل فاتورة وارداتها، ودعم الريال الإيراني الذي تراجع سعر صرفه في الفترة الأخيرة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الكثير من السلع الأساسية.

President Donald Trump arrives at Joint Base Andrews, Md., after attending the World Economic Forum in Davos, Thursday, Jan. 22, 2026. (AP Photo/Evan Vucci)
ترمب فرض رسوما جمركية على الشركاء التجاريين لطهران (أسوشيتد برس)

ضغوط على الصين

وأوضحت الصحيفة أن إيران تبيع نفطها الخام بشكل رئيسي إلى مصافي التكرير الصينية الصغيرة التي تحتاج إلى النفط الخام الرخيص للمنافسة محليا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الشركاء التجاريين لإيران، وذلك بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على صناعة النفط الإيراني.

وتعتمد طهران في بيع نفطها على سوق الصين وعلى ما تصفه الصحيفة  بـ"أسطول الظل"، الذي يتكون حاليًا من 613 ناقلة نفط، بما في ذلك 180 ناقلة نفط عملاقة، وفقا لموقع مراقبة السفن "تانكر تراكرز".

ويغطي النفط الإيراني نحو 15% من واردات الصين من النفط، وفق موقع "كابيتال إيكونوميكس"، ويصل إلى المصافي المحلية الصغيرة التي لا تنشط على المستوى الدولي، وتظل بعيدة عن تأثير العقوبات الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الإيرانيين سيواصلون إيجاد طرق للالتفاف على العقوبات، لكن سيتعين عليهم التعامل مع انخفاض الإيرادات.

المصدر: وول ستريت جورنال

