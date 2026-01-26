أسعار الذهب في مصر تسجل ارتفاعا تاريخيا

قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا 5100 دولار للأونصة (الأوقية)، مواصلا ارتفاعه التاريخي مع ⁠إقبال المستثمرين على الأصول ​الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأدى ‍تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن غرينلاند إلى زيادة ⁠ارتفاع أسعار الذهب هذا العام وسط توقعات بمزيد من حالة عدم اليقين المالي والجيوسياسي. ولا تزال الأسعار تتأثر بالتطورات الجيوسياسية في أوكرانيا وغزة وإيران.

وفي مصر، ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية تزامنا مع موجة الارتفاعات العالمية، إذ سجل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 6720 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الاثنين.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع آي صاغة، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:

عيار 24: 7680 جنيها

عيار 22: 7040 جنيها

عيار 21: 6720 جنيها

عيار 18: 5760 جنيها

عيار 14: 4480 جنيها

عيار 12: 3840 جنيها

جنيه الذهب: 53760 جنيها

وحذت معادن ثمينة أخرى حذو الذهب في الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، منها الفضة التي تصاعدت قيمتها أكثر من ضِعفين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واليوم الاثنين، بلغ سعر الفضة مستوى قياسيا جديدا، تماما كالذهب، عند 109.45 دولارات للأونصة.