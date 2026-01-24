ليبيا توقع اتفاقية نفطية لـ25 عامًا باستثمارات 20 مليار دولار

أفاد رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، بأن ليبيا وقّعت اليوم اتفاقية لتطوير قطاع النفط مدتها 25 عامًا مع شركة توتال إنيرجيز الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية، ضمن استثمارات أجنبية تتجاوز 20 مليار دولار.

وأوضح الدبيبة في منشور على منصة اكس أن الاتفاقية، التي تم توقيعها عبر شركة الواحة للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية بما يصل إلى 850 ألف برميل يوميًا، مع صافي إيرادات متوقعة للدولة تتجاوز 376 مليار دولار.

شراكات دولية

وقال الدبيبة إن ليبيا ستوقع أيضًا مذكرة تفاهم مع شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون، واتفاقية تعاون مع وزارة النفط المصرية.

وتُعد ليبيا من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، إلا أن الإنتاج تعرض لانقطاعات متكررة خلال العقد المضطرب منذ عام 2014، حين انقسمت البلاد بين سلطتين متنافستين في الشرق والغرب عقب الثورة الليبية التي أطاحت بمعمر القذافي.

وأضاف الدبيبة أن هذه الاتفاقيات تعكس "تعزيز علاقات ليبيا مع أكبر شركائها الدوليين وأكثرهم نفوذًا في قطاع الطاقة العالمي… مما يُسهم في نهاية المطاف في توفير موارد إضافية للاقتصاد الوطني".