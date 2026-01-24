"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "إيجابية" وتثبت التصنيف

عدّلت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع الإبقاء على تصنيفها الائتماني عند مستوى "بي بي -" "BB-"، وفق بيان صدر اليوم السبت.

وقالت الوكالة إن احتياطيات النقد الأجنبي التركية ارتفعت بوتيرة تفوق توقعاتها منذ آخر مراجعة للتصنيف في سبتمبر/أيلول 2024، مشيرة إلى أن تحسّن جودة هذه الاحتياطيات وتراجع الالتزامات المشروطة المقوّمة بالعملات الأجنبية كانا من العوامل الرئيسة وراء القرار.

وذكرت فيتش أن استمرار السياسات الاقتصادية الكلية المتشددة نسبيًا، إلى جانب انخفاض مخاطر التيسير السياسي الواضح إلى حد ما، عززا من متانة الإطار الاقتصادي والمالي للبلاد.

وتقصد فيتش بالتيسير السياسي أن الحكومة أقل ميلًا للضغط على البنك المركزي لخفض الفائدة، وأن السياسات النقدية والمالية تُدار وفق اعتبارات اقتصادية لا سياسية.

وأضافت الوكالة أن التصنيف الائتماني لتركيا يستند كذلك إلى حجم اقتصادها الكبير والمتنوع، وانخفاض مستوى الدين العام، إضافة إلى سجل إيجابي في الحفاظ على القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي رغم التقلبات العالمية.

انخفاض التضخم

وعلى صعيد السياسة النقدية، توقعت الوكالة أن يبلغ سعر الفائدة الحقيقي 4.5% بنهاية عام 2026، على أن يتراجع إلى نحو 2% بحلول نهاية عام 2027، مرجحة في الوقت نفسه انخفاض معدل التضخم إلى 19.5% مع نهاية عام 2027.

أما على مستوى النمو الاقتصادي، فرجحت فيتش أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نموًا بنسبة 3.5% في عام 2026، على أن يرتفع إلى 4.2% في عام 2027.

وكانت الوكالة قد رفعت التصنيف الائتماني لتركيا في سبتمبر/أيلول 2024 من "بي+" "B+" إلى"بي بي-" "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة آنذاك.