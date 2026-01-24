بين 3 و23 دولارا للبرميل.. تعرّف على تكاليف استخراج النفط عالميا

تُظهر المقارنات الدولية لتكاليف استخراج النفط تفاوتا واسعا بين الدول المنتجة، لا تحكمه وفرة الاحتياطيات وحدها، بل تتحكم فيه طبيعة الحقول ومستوى التطور التقني والعوامل الجغرافية والسياسية المؤثرة بكلفة الإنتاج.

وحسب عرض للجزيرة، استند إلى بيانات صادرة عن مؤسسات بحثية وشركات طاقة دولية، فإن تكلفة استخراج برميل النفط وحجم الاحتياطيات المؤكدة تختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى، على النحو التالي:

فنزويلا : تبلغ تكلفة استخراج برميل النفط نحو 23 دولارا، وهي من الأعلى عالميا، مقابل احتياطيات مؤكدة تُقدَّر بنحو 303 مليارات برميل، وفق بيانات شركة "إيه دي آي أناليتيكس" المتخصصة في أبحاث الطاقة.

السعودية : تُعد من أقل الدول تكلفة في استخراج النفط، إذ لا تتجاوز الكلفة 3.5 دولارات للبرميل، مع احتياطيات تُقدَّر بنحو 267 مليار برميل، بحسب شركة أرامكو السعودية.

كندا : تصل تكلفة استخراج البرميل إلى نحو 22.8 دولارا، نتيجة الاعتماد على الرمال النفطية، مع احتياطيات تُقدَّر بـ171 مليار برميل، وفق بيانات شركة الموارد الطبيعية الكندية.

إيران : تبلغ تكلفة استخراج البرميل نحو 5.7 دولارات، مع احتياطيات مؤكدة تصل إلى 158 مليار برميل، بحسب بيانات شركة "ريستاد إنرجي" المتخصصة في تحليلات الطاقة.

العراق : تُقدَّر تكلفة استخراج برميل النفط بنحو 5 دولارات، مع احتياطيات مؤكدة تبلغ 145 مليار برميل، وفق تصنيفات مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال".

الكويت : تصل تكلفة استخراج البرميل إلى نحو 10 دولارات، مع احتياطيات مؤكدة تُقدَّر بنحو 102 مليار برميل، بحسب بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال".

الإمارات : تسجل تكلفة منخفضة لا تتجاوز 4 دولارات للبرميل، مع احتياطيات تُقدَّر بنحو 98 مليار برميل، وفق بيانات شركة "موردور إنتليجنس" المتخصصة في أبحاث السوق.

روسيا : تُعد من أقل الدول عالميا من حيث تكلفة استخراج النفط، عند نحو 2.9 دولار للبرميل، مع احتياطيات تُقدَّر بـ80 مليار برميل، بحسب شركة "روسنفت" الروسية.

ليبيا : تبلغ تكلفة استخراج برميل النفط نحو 9.3 دولارات، مع احتياطيات مؤكدة تُقدَّر بنحو 48 مليار برميل، وفق بيانات ديوان المحاسبة الليبي.

الولايات المتحدة: تتراوح تكلفة استخراج برميل النفط بين 5 و17 دولارا، تبعا لطبيعة الحقول، مع احتياطيات تُقدَّر بنحو 47 مليار برميل، بحسب بيانات موقع ناسداك المالي.