صادرات تركيا إلى سوريا ترتفع 70% في 2025

سجلت الصادرات التركية إلى سوريا قفزة كبيرة خلال عام 2025، بارتفاع بلغ نحو 69% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على تحسن ملموس في حركة التجارة بين البلدين عقب التحولات السياسية التي شهدتها سوريا أواخر 2024.

ووفق بيانات صادرة عن مجلس المصدرين في تركيا، فإن قيمة الصادرات التركية إلى سوريا بلغت خلال 2024 نحو مليار و514 مليون دولار، لترتفع في 2025 بنسبة 69.6% إلى مليارين و568 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أن أكبر نمو في الصادرات تحقق في قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات المصنعة، بزيادة بلغت 35.4%، وبقيمة وصلت إلى 700 مليون دولار.

وجاء قطاع المواد الكيميائية ومشتقاتها في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 299 مليون دولار، تلاه قطاع الكهرباء والإلكترونيات بقيمة 224 مليون دولار.

وعزت البيانات هذا الأداء إلى تحسن مناخ التجارة بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وهو ما انعكس إيجابيا على انسياب السلع والتعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا.

ثمرة جهد منهجي

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال جلال قاضو أوغلو، رئيس قسم شؤون التجارة مع سوريا باتحاد المصدرين التركي، إن الزيادة في الصادرات لم تكن نتيجة تطورات معزولة، بل ثمرة جهد منهجي امتد على مدار العام.

وأوضح أن عام 2025 شهد بناء العلاقات التجارية التركية السورية على أسس أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر مؤسسية واستدامة، مشيرا إلى أن تلبية احتياجات المصدرين والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية أسهما في تحقيق هذه النتائج.

وأضاف أوغلو أن أرقام الصادرات تؤكد أن السوق السورية لم تعد مقتصرة على التبادل الحدودي، بل باتت تستقطب مراكز إنتاج من مختلف أنحاء تركيا، لافتا إلى أن تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وفر أرضية أكثر متانة للعلاقات الاقتصادية طويلة الأمد.

وأشار إلى أن إعادة دمج سوريا في شبكات التجارة الإقليمية لا تعني فقط زيادة التبادل الثنائي، بل تسهم أيضا في فتح مسار تجاري أوسع يمتد إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ودول الخليج.