الفضة تتجاوز 100 دولار لأول مرة في تاريخها

تجاوزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية مستوى 100 دولار للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق، في قفزة تاريخية، وفق ما أفادت به وكالة رويترز، مدفوعة بارتفاع الطلب وتزايد التهافت على الشراء في الأسواق العالمية.

وبحسب رويترز، جاء هذا الارتفاع مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية عالميًا، إلى جانب تنامي التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بعد مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وأشارت رويترز إلى أن الفضة ارتفعت بأكثر من 200% منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه لولاية ثانية في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، في فترة اتسمت بتقلبات حادة في الأسواق وزيادة المخاوف المرتبطة بالتجارة العالمية والسياسات النقدية.

وأضافت الوكالة أن المكاسب القوية التي حققتها الفضة تعود أيضًا إلى عوامل تتعلق بالعرض، أبرزها التحديات المستمرة في توسيع قدرات معالجة المعدن، إلى جانب النقص المزمن في المعروض في السوق، وهو ما عزز الضغوط الصعودية على الأسعار.

ووفق رويترز، ساهم تنامي الطلب الصناعي على الفضة، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، وصناعة الألواح الشمسية، والإلكترونيات الدقيقة، في دعم الأسعار، بالتوازي مع ارتفاع جاذبية المعدن كأداة تحوط في بيئة عالمية تتسم بارتفاع المخاطر.

ويرى محللون، نقلت عنهم رويترز، أن وصول الفضة إلى هذا المستوى القياسي يعكس تحولًا في سلوك المستثمرين، إذ بات يُنظر إلى الفضة ليس فقط كمعدن صناعي، بل كأصل استثماري في مواجهة عدم اليقين بشأن مسار النمو والفائدة عالميًا خلال عام 2026.