الذهب عند مستوى قياسي جديد ويقترب من 5000 دولار

سجلت أسعار الذهب والفضة والبلاتين مستويات قياسية مرتفعة جديدة، اليوم الجمعة، مدفوعة بتراجع الثقة في الأصول الأمريكية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4956.6 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس مستوى قياسيا بلغ 4967.48 دولارا في وقت سابق من جلسة التداول.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.8% إلى 4956.80 دولارا للأوقية.

وقال كبير محللي السوق لدى “كابيتال دوت كوم”، كايل رودا، "لقد اهتزت الثقة في الولايات المتحدة وأصولها، ربما للأبد، وهذا يدفع الأموال إلى ‍المعادن النفيسة".

تراجع الدولار

وفي موازاة ذلك، حوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين، متراجعا بنحو 1% على مدار الأسبوع، الأمر الذي جعل المعادن المسعّرة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من خارج أمريكا.

وجاء ضعف الدولار في وقت شهدت فيه مؤشرات وول ستريت الرئيسية موجة بيع حادة في وقت سابق من الأسبوع، عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على دول في الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف المستثمرين قبل أن تعاود الأسواق بعض التعافي لاحقا.

ورغم تنفس قادة الاتحاد الأوروبي الصعداء بعد تراجع ترمب عن قراره المتعلق بجرينلاند، فإنهم حذروا، عقب قمة طارئة في بروكسل، من استعدادهم للتحرك في حال تكرار مثل هذه التهديدات.

وعلى صعيد المعادن الأخرى:

قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.6% إلى 98.71 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 99.20 دولارا.

ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 2639.40 دولارا للأوقية.

تراجع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1903.10 دولارات.