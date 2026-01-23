أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للفول بالعالم.. بينها دولة عربية

يُعد الفول من أكثر المحاصيل الغذائية أهمية في تغذية البشر، ولا سيما في العالم العربي، حيث يشكل عنصرا أساسيا في الأمن الغذائي والثقافة الغذائية اليومية.

ففي دول مثل مصر، يُعتبر الفول مكونا رئيسيا على مائدة ملايين الأسر، ومصدرا تقليديا للبروتين النباتي منخفض الكلفة، ما يجعله غذاءً استراتيجيا للفئات ذات الدخل المحدود.

ويتميز الفول بقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على البروتينات، والألياف، والمعادن، وقدرته على تعزيز الشعور بالشبع ودعم الصحة العامة، الأمر الذي يفسر استمرارية الاعتماد عليه تاريخيا، وتزايد أهميته اليوم في ظل ارتفاع أسعار الغذاء عالميا واتساع الاهتمام بالأنظمة الغذائية الصحية والنباتية.

حجم سوق الفول العالمي

بلغ حجم سوق الفول العالمي نحو 9.3 ملايين طن في عام 2024، وتشير توقعات مجموعة "آي أم إيه آر سي" إلى أن السوق مرشح للنمو ليصل إلى نحو 12.9 مليون طن بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي يُقدر بنحو 3.52% خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2033.

ويُعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل من أهمها:

تنامي الوعي العالمي بالقيمة الغذائية للفول.

انتشار الأنظمة الغذائية النباتية والصحية على نطاق واسع.

تجدد الاهتمام العلمي بأبحاث البقوليات.

تركيز الشركات على تطوير بدائل البروتين والمكونات الطبيعية في ترسيخ فرص نمو مستدام للسوق، مدعوما باستثمارات متنامية في الصناعات ذات القيمة المضافة وتنويع مصادر الإمداد عالميا.



أكبر 10 دول منتجة للفول في العالم

تستحوذ الصين على الحصة الأكبر من السوق العالمي للفول، مستفيدة من تنوع تضاريسها ومناخها الملائم للزراعة. وتُعد المساحات الزراعية الواسعة في مقاطعات يونان وسيتشوان وهيلونغجيانغ من أكثر المناطق ملاءمة لزراعة الفول، بفضل اعتدال درجات الحرارة، ووفرة الأمطار، وخصوبة التربة.

ولا يقتصر إنتاج الفول على الصين وحدها، بل يمتد ليشمل العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم.

وفي العالم العربي، تبرز مصر والسودان بوصفهما من كبار المنتجين العالميين لهذه المادة الغذائية الأساسية، لما لها من أهمية كبيرة في تغذية السكان ودعم الأمن الغذائي.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للفول الجاف بمختلف أصنافه (Broad beans and horse beans,dry) في العالم لعام 2024، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهي أحدث البيانات المتاحة.

علما أن الفول الأخضر الطازج أو الفول المعلب لا يدخل ضمن البيانات الواردة أدناه.

الصين: 1.75 مليون طن. إثيوبيا: 1.16 مليون طن. أستراليا: 640.4 ألف طن. المملكة المتحدة: 460.3 ألف طن. ألمانيا: 244.1 ألف طن. ليتوانيا: 234.1 ألف طن. فرنسا: 216.3 ألف طن. السودان: 185.3 ألف طن. مصر: 128.2 ألف طن. بولندا: 115.3 ألف طن.

أكبر 5 دول عربية منتجة للفول

تنتشر زراعة الفول في عدد واسع من الدول العربية، حيث يُعد من المحاصيل الغذائية الأساسية التي تعتمد عليها العديد من هذه الدول، ولا سيما مصر والسودان، نظرا لأهميته في تغذية السكان ودوره في دعم الأمن الغذائي.

وفيما يلي قائمة بأكبر 5 دول عربية منتجة للفول عام 2024، وفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) علما أن الفول الأخضر الطازج لا يدخل ضمن البيانات الواردة.

السودان: 185.3 ألف طن. مصر: 128.2 ألف طن. تونس: 74.1 ألف طن. الجزائر: 50.2 ألف طن. المغرب: 49.3 ألف طن.

أكبر 10 دول مُصدرة للفول في العالم

تُعد أستراليا ثالث أكبر منتج للفول عالميا بعد الصين، لكنها تعتبر أكبر مُصدر له على مستوى العالم، إذ تجاوزت قيمة صادراتها من الفول 285 مليون دولار أميركي في عام 2024. ويعكس هذا الأداء قوة القاعدة الزراعية الأسترالية وكفاءة سلاسل الإمداد والتصدير.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مُصدرة للفول الجاف في العالم عام 2024، مُقدرة بالدولار الأميركي، وفقا لأحدث بيانات البنك الدولي.

أستراليا: 285.5 مليون دولار. مصر: 47.8 مليون دولار. ليتوانيا: 47.2 مليون دولار. لاتفيا: 40.9 مليون دولار. المملكة المتحدة: 32 مليون دولار. فرنسا: 30.9 مليون دولار. الدنمارك: 25.5 مليون دولار. الصين: 13.5 مليون دولار. ألمانيا: 11.6 مليون دولار. هولندا: 9.3 ملايين دولار.

أكبر 10 دول مستوردة للفول في العالم

نظرا لحجم الاستهلاك المرتفع، تُعد مصر أكبر مستورد للفول الجاف والعريض على مستوى العالم، إذ بلغت قيمة وارداتها من هذا المحصول نحو 331 مليون دولار أميركي خلال عام 2023، ما يعكس الأهمية الكبيرة للفول في النظام الغذائي للمصريين.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للفول الجاف في العالم لعام 2023، وفقًا لأحدث بيانات البنك الدولي المتعلقة بالاستيراد.

مصر: 331 مليون دولار. النرويج: 108.1 ملايين دولار. السعودية: 32.7 مليون دولار. هولندا: 31.9 مليون دولار. المغرب: 24.8 مليون دولار. الدنمارك: 21.1 مليون دولار. إيطاليا: 17.1 مليون دولار. فرنسا: 16.7 مليون دولار. الإمارات: 12.5 مليون دولار. لاتفيا: 9.6 ملايين دولار.

حقائق قد لا تعرفها عن الفول

وفيما يلي بعض الحقائق التي قد لا تعرفونها عن الفول وفقا لمنصة "سبيشالتي برديوس":

يُعد الفول من أقدم البقوليات التي استأنسها الإنسان، إذ تشير الاكتشافات الأثرية في فلسطين إلى زراعته منذ العصر الحجري الحديث بين عامي 6800 و6500 قبل الميلاد.

من الشرق الأوسط انتشر الفول عبر طرق التجارة إلى شمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا والعالم.

كان الفول شائعا في الحضارات المصرية واليونانية والرومانية القديمة، حيث استُخدم في الطقوس الدينية، وعلفا للماشية، ومصدرا للبروتين.

اليوم، يُزرع الفول في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المناطق المعتدلة ذات المواسم الباردة.

غذاء غني بالألياف

يُعد الفول غذاءً غنيا بالألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، كما يحتوي على حمض الفوليك الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

يزود الفول الجسم بعناصر معدنية مهمة مثل المنغنيز، والنحاس، والفوسفور، إضافة إلى الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يجعله داعما لصحة العظام والتمثيل الغذائي.

يعتبر الفول المدمس، أحد أشهر الأطباق الشعبية في المنطقة العربية، والمكون من فول يُطهى ببطء ويُتبل بالتوابل، ويُقدم في مختلف وجبات اليوم مع الخبز أو البيض أو الفلافل.

يُعد الفول المدمس الطبق الوطني في مصر، حيث تنتشر أصناف متعددة من الفول، أبرزها الفول الصغير المستدير المعروف بـ"فول الحمام".

وتروي إحدى الروايات التاريخية أن هذا النوع اكتسب اسمه في القاهرة خلال العصور الوسطى، عندما كان يُطهى ببطء على الجمر المتبقي من أفران الحمّامات العامة، ليُباع لاحقا كوجبة إفطار في اليوم التالي.