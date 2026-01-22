الحصرية: العملة السورية الجديدة لن تؤثر على قيمة الليرة

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن إصدار العملة الجديدة وحذف الصفرين إجراء فني لتبسيط التعاملات المالية وعمليات البيع والشراء، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ليس له تأثير على قيمة الليرة الحالية.

وقال -في لقاء إعلامي نشرته منصة سوريا الآن التابعة لشبكة الجزيرة- إن هذه الخطوة ستمكن مصرف سوريا المركزي من تكوين كتلة نقدية محددة ومعروفة وتسمح له بوضع سياسة نقدية واضحة، مضيفا أنه في الفترة السابقة لا أحد كان يعرف كم هو حجم الكتلة النقدية في البلاد.

ولفت الحصرية إلى أن دفاتر مصرف سوريا المركزي تشير إلى وجود 42 تريليون ليرة سورية، لكن لا أحد يعرف أين هي على وجه التحديد بعد الحرب وتداعياتها.

استقرار سعر الصرف

وقال الحصرية إن المصرف المركزي يركز على استقرار سعر الصرف، مضيفا أن سعر الليرة انتعش بعد إصدار العملة الجديدة قبل أن يتجه للاستقرار حاليا بسبب القلق لدى الناس بشأن هذه العملة الجديدة وآلية استبدالها.

وأضاف أن البنك المركزي قبل سقوط النظام كان ينتهج الطباعة على المكشوف، مما تسبب في خفض سعر صرف الليرة.

وكشف الحصرية أنه في عام 2011 كان يوجد في سوريا تريليون ليرة (حجم الكتلة النقدية المطبوعة) وعند سقوط النظام أصبح في البلاد 39 تريليون ليرة، نتيجة "فساد في القطاع المصرفي والمصرف المركزي بسبب عدم الانضباط المالي".

وقال الحصرية إن التضخم وصل إلى 170% قبل سقوط النظام السابق، لكنه تراجع بعد التحرير، حيث تم فتح الاستيراد مما زاد من المعروض من السلع وخفض الأسعار، مضيفا أن سعر الصرف تحسن بنحو 30%.

وأضاف أن العودة إلى التداول بالليرة السورية ووقف تسعير السلع والخدمات بالدولار يسهم في كبح ارتفاعات الأسعار.

وعن آلية عمل المضاربين، قال الحصرية إن المضاربين على العملات يخالفون القانون، مضيفا أنهم يرفعون الأسعار من دون وجود طلب حقيقي، ما يخلق حالة من التنافس في السوق للحصول على العملات الأجنبية ويرفع سعرها، وهنا "يمكن للمصرف أن يواجه الأمر بخفض سعر صرف العملات الأجنبية، ما يكبدهم خسائر فينتهون عن هذه المضاربات".

العودة إلى نظام سويفت

وأكد الحصرية أن العودة إلى نظام سويفت (SWIFT) لا تكفي وحدها لدمج الاقتصاد السوري في النظام الاقتصادي العالمي، إذ يحتاج العالم إلى التأكد من أن سوريا ملتزمة بأنظمة مكافحة غسل الأموال العالمية من أجل إقامة علاقات مع النظام المصرفي السوري.

وأضاف أن الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال والاندماج في النظام العالمي هو ما يفسر سرعة أو بطء وصول التحويلات المالية، فثمة دول لا يستغرق وصول آلاف التحويلات إليها أكثر من 10 دقائق في حين تصل هذه المدة إلى 3 أشهر في دول أخرى.

وأشار الحصرية إلى أن المصرف المركزي سيحضر الاجتماعات السنوية لنظام سويفت العالمي (سايبوس) بالإضافة إلى اجتماعات مع جهات مصرفية دولية في تركيا وبريطانيا وكندا، وذلك في إطار دمج النظام المصرفي السوري عالميا.

من المقرر أن تفتح شركة "ماستر كارد" مكتبا لها في سوريا شهر مارس/آذار المقبل.

استراتيجية الدفع الإلكتروني

وقال الحصرية إن لدى المصرف المركزي استراتيجية للرقمنة وتطوير نظام المدفوعات، موضحا أن كافة الشركات سيكون لها مجال لتقديم هذه الخدمات المالية في البلاد.

وأضاف أن إرساء نظام دفع إلكتروني في سوريا يحتاج إلى بنية تحتية ومنح ترخيص للشركات المفترض أن تعمل في البلد، وهو ما يعمل عليه المصرف حاليا.

ومن المقرر أن تفتح شركة "ماستر كارد" مكتبا لها في سوريا شهر مارس/آذار المقبل، وفق الحصرية.