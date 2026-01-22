وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة الطاقة والكهرباء اليمنية، وشركة النفط اليمنية "بترومسيلة" بهدف شراء المشتقات النفطية من "بترو مسيلة" لتغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وحسب بيان لبرنامج تنمية وإعمار اليمن -صدر مساء أمس- يهدف الاتفاق إلى تعزيز قدرات المؤسسات اليمنية، ودعم استقرار قطاع الكهرباء واستمرارية الخدمات، وتشغيل المنشآت الحيوية الوطنية تحفيزا للتعافي الاقتصادي والنمو في اليمن.

ويبلغ إجمالي كميات المشتقات النفطية 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت، بقيمة 81.2 مليون دولار، وتمثل المنحة -حسب البيان- ركيزة استراتيجية كونها أداة دعم متكاملة تعزز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفز الاقتصاد اليمني، وتؤثر إيجابا في تحسين الخدمات المقدمة في البلاد.

الأبعاد المالية للمنحة

حسب البيان، تأتي المنحة وفق حوكمة شاملة لضمان وصول الكميات إلى المستفيد النهائي.

ومن المتوقع أن تشمل آثار هذه المنحة أبعادا مالية واقتصادية وخدمية، من خلال دعم المؤسسات اليمنية كالتالي:

دعم البنك المركزي اليمني، بتقليل الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي.

على مستوى وزارة المالية اليمنية، تسهم في تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة للدولة المرتبط بتكاليف الوقود وتشغيل قطاع الكهرباء.

على صعيد وزارة الكهرباء والطاقة، تؤدي المنحة دورا محوريا في ضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ورفع كفاءة المحطات التوليدية وتحسين قدرتها التشغيلية والإنتاجية.

يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم منحا للمشتقات النفطية شملت:

منحة في عام 2018 بقيمة 180 مليون دولار.

منحة أخرى في 2021 بقيمة 422 مليون دولار.

منحة في 2022 بقيمة 200 مليون دولار.

المنحة الحالية للعام 2026.