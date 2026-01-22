قال مسؤولون حكوميون كبار إن إسرائيل تخطط لبيع حصص في بعض أكبر شركات تصنيع الأسلحة لديها في إطار سعيها لزيادة الإيرادات لتعويض الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي خلال العامين الماضيين من الحرب، حسبما أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية

ونقلت الصحيفة عن المحاسب العام بوزارة المالية يالي روثنبرغ قوله إن العمل بدأ بالفعل على خصخصة شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، التي تشمل منتجاتها منظومة الدفاع الجوي "آرو"، والصواريخ، والطائرات المسيرة.

وشنتها إسرائيل حربا على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما فتحت حروبا على جبهات أخرى.

وتدرس الحكومة إمكانية خصخصة شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، التي تصنع منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داود".

وأوضح روثنبرغ أنه في ضوء "الموارد الإضافية المطلوبة للدفاع"، تدرس الحكومة "الخصخصة الجزئية لبعض الأصول المتعلقة بالدفاع".

مع ذلك، حذر كل من روثنبرغ والعميد الإسرائيلي غيل بنحاس -الذي تحدث إلى فايننشال تايمز قبيل استقالته من منصب كبير المستشارين الماليين للجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع هذا الشهر- من أن خصخصة شركة "رافائيل" ستكون أكثر تعقيدا.

كلفة الحرب على غزة

وتقدر وزارة المالية الكلفة الأمنية المباشرة للحرب التي استمرت سنتين بنحو 62 مليار دولار، وهو رقم لا يشمل تأثيره على الاقتصاد.

وارتفعت ميزانية الدفاع الإسرائيلية إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، أي ضعف النسبة المسجلة قبلها بعامين، في ظل الحرب على غزة وتداعياتها في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 21.7 مليار دولار لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى، وفقا لمعهد كوينسي للتجارة المسؤولة.

وأدى الإنفاق الكبير على الدفاع، والأثر الاقتصادي الأوسع للحرب، إلى تباطؤ النمو، واتساع عجز الميزانية ليصل إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

وقال روثنبرغ إن "الفرضية المبدئية" للحكومة هي بيع حصة 25% في شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، "مع حد أقصى يصل إلى 49%، رهنا بقرارات الحكومة".

وفي مقابلة منفصلة، أشار العميد الإسرائيلي بنحاس إلى أن البيع المبدئي سيتراوح بين 20% و25% من الشركة المملوكة للدولة، متوقعا أن يتم ذلك "في غضون عام أو عامين".

وأوضح روثنبرغ أنه من السابق لأوانه تحديد قيمة شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، لكنه استشهد بسجل طلبات الشركة الذي يقارب 30 مليار دولار من مبيعات الأسلحة كمؤشر على حجمها.

وحققت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية مبيعات بقيمة 6.1 مليار دولارا في عام 2024، وصافي دخل بلغ حوالي 493 مليون دولار، بزيادة قدرها 55% عن العام السابق.

وحسب فايننشال تايمز، حققت الصناعات الدفاعية الإسرائيلية صادرات قياسية بلغت 14.8 مليار دولار في عام 2024، حتى مع تزايد الإدانات الدولية لإسرائيل إثر حربها على غزة.