سيارة "بي واي دي" الصينية تزحف في المكسيك رغم الرسوم

لم تُبطئ الرسوم الجمركية الجديدة زحف السيارات الكهربائية الصينية في المكسيك، بل كشفت حدود فاعليتها أمام نموذج يعتمد على السعر المنخفض، والدعم الحكومي، واتساع شبكة الشحن.

ووفق تقرير لوكالة بلومبيرغ، باتت شوارع مكسيكو سيتي تعج بسيارات شركة "بي واي دي"، في وقت يواصل فيه القطاع نموه رغم القيود التجارية.

هيمنة في سوق تجاهله الآخرون

وتشير تقديرات بلومبيرغ "نيو إنيرجي فايننس" إلى أن "بي واي دي" كادت تضاعف مبيعاتها في المكسيك العام الماضي، وأصبحت تمثل 7 سيارات من كل 10 سيارات كهربائية أو هجينة قابلة للشحن تُباع في البلاد.

وتمثل هذه الفئة نحو 9% من سوق السيارات الجديدة، وهو قطاع تجنبت شركات أميركية وأوروبية ويابانية الاستثمار فيه، ما أتاح للعلامات الصينية التقدم بسرعة.

ويعزو التقرير هذا الانتشار إلى فروق السعر الواضحة، فسيارة "بي واي دي كينغ" الهجينة تُباع بنحو 463 ألف بيزو (نحو 26300 دولار أميركي)، بينما يقل سعر طراز "دولفين ميني" بنحو 2000 دولار أميركي عن أقرب منافسيه.

وتقول مونيكا رييس روساس لبلومبيرغ: "توفر الكثير من كلفة البنزين والسعر تنافسي للغاية". ويعزز ذلك تمويل بفوائد تبدأ من 7.9%، مقابل متوسط سوقي بين 13% و14%.

الرسوم أثر سياسي أكثر منه اقتصادي

ودخلت رسوم جمركية اقترحتها الحكومة المكسيكية، قد تصل إلى 50% على واردات من دول بلا اتفاقيات تجارة حرة، حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني.

لكن بلومبيرغ تنقل عن مندوبين ومحللين أن الشركات الصينية قادرة على امتصاص جزء كبير من الكلفة، مع زيادات سعرية محدودة لا تتجاوز نحو 15 ألف بيزو (حوالي 850 دولارا أميركيا)

ويقول روبرتو روشا، الرئيس التنفيذي لشركة "فيمو": "حتى مع رسوم 50%، سيواصل اللاعبون الكبار الرهان على السوق".

وتستفيد السيارات الكهربائية من إعفاءات ضريبية وحوافز ضمن برنامج "خطة المكسيك"، تشمل خصما ضريبيا فوريا يصل إلى 86% من قيمة السيارة بين 2025 و2030، إضافة إلى إعفاءات من اختبارات الانبعاثات وقيود السير.

وتخطط "بي واي دي" لإطلاق تقنيات شحن سريع اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، تتيح مدى 400 كيلومتر خلال 5 دقائق، بحسب تصريحات رئيسة الشركة في الأميركيتين ستيلا لي، التي قالت إن العلامة باتت "المفضلة" في مدن المكسيك.