الذهب يتراجع وغولدمان ساكس يتوقع صعوده إلى 5400 دولار

FILE PHOTO: UK gold bars and gold Sovereign coins are displayed at Baird & Co in Hatton Garden in London, Britain, October 8, 2025. REUTERS/Hiba Kola//File Photo
الذهب تراجع إلى 4827 دولارًا للأوقية في تعاملات اليوم (رويترز)
Published On 22/1/2026
آخر تحديث: 14:28 (توقيت مكة)

انخفضت أسعار الذهب  قليلا في التعاملات العالمية -اليوم الخميس- مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن بفعل انحسار التوترات الجيوسياسية وارتفاع الدولار، رغم توقعات صعود قوية على المدى المتوسط والطويل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.06% إلى 4827 دولارًا للأوقية (الأونصة) – وقت كتابة التقرير- بعدما سجل مستوى قياسيا عند 4887.82 دولارًا أمس الأربعاء.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.15% إلى 4830.8 دولارًا للأوقية.

وعزت الأسواق هذا الانخفاض إلى انحسار حدة التوتر الجيوسياسي بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية، واستبعاده استخدام القوة في ملف غرينلاند، إلى جانب صعود الدولار الذي يضغط عادة على أسعار المعادن المقومة به.

FILE PHOTO: Goldman Sachs logo appears in this illustration taken December 1, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
غولدمان ساكس توقع استمرار الذهب في الصعود بدعم من مشتريات البنوك المركزية والقطاع الخاص (رويترز)

توقعات بمزيد من الصعود

في المقابل، رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2026 إلى 5400 دولار للأوقية، مقابل 4900 دولار في تقديرات سابقة.

وأرجع البنك هذا الرفع إلى استمرار المشتريات بغرض تنويع الاستثمارات من جانب القطاع الخاص والبنوك المركزية في الأسواق الناشئة، بهدف التحوط من مخاطر السياسة العالمية.

وقال غولدمان ساكس في مذكرة: "نتوقع أن المشترين بغرض تنويع الاستثمارات من القطاع الخاص، الذين تهدف مشترياتهم إلى التحوط من مخاطر السياسة العالمية والتي أدت إلى الرفع المفاجئ في توقعاتنا للأسعار"، مضيفا "لن يقوموا بتسييل حيازاتهم من الذهب في عام 2026، مما يرفع فعليا نقطة الانطلاق لتوقعاتنا للأسعار".

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

  • تراجعت الفضة 0.1% إلى 93.19 دولارا للأوقية بعد بلوغها مستوى قياسيا في وقت سابق من الأسبوع.
  • هبط البلاتين بنحو 2% إلى 2433.50 دولارا.
  •  تراجع البلاديوم 0.6% إلى 1829.29 دولارًا.
ويترقب المتعاملون بيانات اقتصادية أميركية مرتقبة، وسط توقعات واسعة بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، وهو عامل يدعم الذهب عادة في بيئات الفائدة المنخفضة.

المصدر: رويترز

