أسهم أوروبا تنتعش والنفط يتأرجح مع تراجع ترامب عن تهديداته

انتعشت الأسهم الأوروبية -اليوم الخميس- ‍بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديدات بفرض رسوم جمركية تتعلق بجزيرة غرينلاند واستبعاده استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة التي تمتع بالحكم الذاتي.

وارتفع مؤشر ​ستوكس 600 الأوروبي 1.2% مستعيدا بعض الاتزان بعد أن أدى تجدد المخاوف من الحرب ‍التجارية إلى ⁠خفض المؤشر القياسي 1.9% هذا الأسبوع حتى أمس الأربعاء.

وقال ترامب إنه سحب تهديد الرسوم الجمركية بعد اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ​إذ توصلا إلى ‌إطار اتفاق بشأن مستقبل غرينلاند.

ورغم قلة التفاصيل، كانت تصريحات ترامب كافية لرفع الإقبال على المخاطرة بين المستثمرين ‌الذين كانوا قلقين بشأن حرب تجارية محتملة.

ويحلل المستثمرون أيضا ‌مجموعة من التحديثات المالية ⁠من الشركات، بحثا عن أدلة على توقعات الأرباح واتجاهات الطلب.

وارتفعت أسهم شركة فولكسفاغن -أكبر شركة ‌لصناعة السيارات في أوروبا- 5.3 % بعد أن أعلنت الشركة عن صافي تدفقات ‍نقدية أفضل من المتوقع لعام 2025.

النفط يتأرجح

وتأرجحت أسعار النفط عقب تراجع ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية. وقلص ذلك من احتمال اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا وقدم دعما لكل من الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

وانخفض خام برنت 0.8% إلى 64.20 دولارا للبرميل -وقت كتابة التقرير- بعدما كان قد كسب 0.15% خلال التعاملات المبكرة.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس/آذار 0.6% إلى 60.3 دولارا للبرميل بعدما كان قد حقق مكاسب بـ0.23% خلال التعاملات الصباحية.

وارتفعت العقود بأكثر من 1.5% يوم الثلاثاء وأكثر من 0.4 % أمس الأربعاء، بعد أن علقت كازاخستان العضو في تحالف أوبك بلس الإنتاج في حقلين نفطيين يوم الأحد بسبب مشاكل في توزيع الكهرباء.

إعلان

وذكرت مصادر في السوق -أمس الأربعاء- نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وقالت المصادر إن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.04 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير/كانون الثاني.

وأضافت أن مخزونات البنزين ارتفعت 6.21 ملايين برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 33 ألف برميل.

وقال يانغ آن المحلل لدى هايتونغ فيوتشرز "مخزونات الخام المرتفعة تحد من تحقيق المزيد من المكاسب في أسعار النفط في سوق متخمة بالمعروض".