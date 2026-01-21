استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد خلال تعاملات السوق السوداء في المدن السورية، كما أبقى مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف عند مستوياته وسط استمرار إحلال العملة الجديدة مكان القديمة.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في المدن السورية عند 11480 ليرةً (نحو 1.04 دولار) عند الشراء و11560 ليرةً (نحو 1.05 دولار) عند البيع.

في الحسكة استقر كذلك سعر الصرف عند 11600 ليرةً (نحو 1.05 دولار) عند الشراء و11650 ليرةً (نحو 1.06 دولار) عند البيع.

يشار إلى أن وزارة الدفاع السورية ومسؤولين أكرادا أعلنوا -أمس الثلاثاء- الالتزام بوقف جديد لإطلاق النار، تمهيدا لاستكمال البحث في اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية بالمؤسسات الحكومية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 هل تكون أفريقيا بوابة الصين لتدويل اليوان وإنهاء هيمنة الدولار؟

هل تكون أفريقيا بوابة الصين لتدويل اليوان وإنهاء هيمنة الدولار؟ list 2 of 2 عودة بنك السودان المركزي للعمل بالخرطوم end of list

يأتي إعلان دمشق عن تفاهم جديد ومنح قوات سوريا الديمقراطية مهلة 4 أيام للتوافق على تطبيقه، بعد انسحابها إلى محافظة الحسكة في شمال شرقي البلاد.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف عند 11000 ليرة (نحو دولار واحد) عند الشراء و11110 ليرات (نحو 1.01 دولار) عند البيع.

عند حساب سعر الصرف بالعملة الجديدة (التي حُذِف منها صفران من العملة القديمة) يبلغ سعر الصرف 110 ليرات (نحو دولار واحد) عند الشراء و111 ليرةً (نحو دولار واحد) عند البيع.

أسعار الذهب في السوق السورية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية 500 ليرة سورية (نحو 4.5 دولارات) للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، مقارنةً بالسعر الذي سجله أمس، والذي بلغ 15250 ليرة (نحو 139 دولاراً)، وفقا لقيمة العملة السورية الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة اليوم والتي نقلت جانبا منها وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن سعر غرام الذهب بلغ المستويات الآتية:

عيار 21 : بلغ 15750 ليرة (نحو 143 دولارا) عند البيع، و15400 ليرة (نحو 140 دولارا) عند الشراء.

: بلغ 15750 ليرة (نحو 143 دولارا) عند البيع، و15400 ليرة (نحو 140 دولارا) عند الشراء. عيار 18: 13500 ليرة (نحو 123 دولارا) عند البيع، و13150 ليرة (نحو 120 دولارا) للشراء.

إعلان

وسجلت أسعار الذهب عالمياً اليوم مستوى قياسيا جديدا، لتتجاوز حاجز 4800 دولارا للأونصة، مدعومة بزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن وتراجع الدولار.