تجميد اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا يعزز ارتفاعات الذهب

واصل الذهب الصعود خلال تعاملات اليوم الأربعاء عقب تجميد الاتحاد الأوروبي العمل على اتفاق التجارة مع أميركا بعد أن فقد جزءا من مكاسبه خلال التعاملات لكنه ظل في المنطقة الخضراء.

ووافق البرلمان الأوروبي على تجميد الاتفاق التجاري الموقع بين التكتل والولايات المتحدة بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية إثر موقفها من استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك.

واستبعد ترامب اليوم استخدام القوة في مسعاه للسيطرة على غرينلاند، لكنه قال في كلمة ألقاها في منتدى دافوس إنه ليس بوسع أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة حماية المنطقة التابعة للدنمارك.

وأضاف خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا: "اعتقد الناس أنني أعتزم استخدام القوة لكني لست مضطرا لذلك، لا أريد استخدام القوة، ولن أستخدمها".

وارتفع الذهب بنسبة 1.44% إلى 4832 دولارا خلال تعاملات اليوم، بعد أن وصل إلى 4887.82 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 1.5% إلى 4837 دولارا، وقت كتابة هذا التقرير.

تخوفات

ونقلت رويترز عن كبير استراتيجيي السوق في شركة "آر جي أو فيوتشرز"، بوب هابركورن، قوله: "ثمة تخوف من تفويت هذه الفرصة، وأعتقد أنه بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي العالمي، فإن الظروف الحالية تهيئ بيئة مثالية لارتفاع أسعار الذهب والفضة".

وشهدت الأسهم الأميركية انتعاشا طفيفا بعد أكبر موجة بيع في 3 أشهر، حيث استوعب المستثمرون خطاب ترامب في دافوس بسويسرا، والذي قال فيه إن أوروبا تسير في الاتجاه الخاطئ، لكنه استبعد استخدام القوة لضم غرينلاند.

في غضون ذلك، من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأميركية في محاولة ترامب غير المسبوقة لعزل ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في قضية تختبر استقلالية البنك المركزي.

ومن المرجح أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الفائدة الرئيسية خلال هذا الربع، وربما حتى انتهاء ولاية رئيسه جيروم باول في مايو/ أيار المقبل.

وتعد الفائدة المنخفضة عاملا إيجابيا للذهب الذي لا يدر عوائد.

وتراجع سعر الفضة الفوري 1.2% إلى 93.47 دولارا للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 95.87 دولارا يوم الثلاثاء، مدفوعا بنقص المعروض وزيادة الطلب الصناعي.

وقالت استراتيجية السلع في بنك "إيه إن زد سوني كوماري": "يبدو ارتفاع سعر الفضة إلى 3 أرقام (فوق 100 دولار) أمرا واردا جدا في ظل زخم الأسعار الحالي، لكنه لن يكون اتجاها ثابتا، قد نشهد بعض التصحيح في الأسعار، وقد ترتفع حدة التقلبات".

وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.52% إلى 2540.90 دولارا للأوقية، بعد أن سجل رقما قياسيا بلغ 2511.80 دولارا في وقت سابق من اليوم.