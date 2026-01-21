وزير إسباني: اتفاق تجاري وشيك بين الهند والاتحاد الأوروبي

قال ‍وزير الخارجية الإسباني ‍خوسيه مانويل ألباريس خلال زيارة إلى نيودلهي -اليوم الأربعاء- إنه من المرجح إبرام اتفاق تجاري بين ⁠الهند والاتحاد الأوروبي في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف ​ألباريس عقب اجتماعات ثنائية مع ‍وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار والرئيسة الهندية دروبادي مورمو في دلهي "كل شيء يسير بشكل ‍ممتاز. ولا ⁠نتوقع أي عائق".

وأشار إلى أن إبرام الاتفاق سيمثل مؤشرا مهما على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التجارة الحرة وتعزيز الأمن الاقتصادي.

وتابع "نحتاج إلى أن نبعث برسالة واضحة ​إلى العالم مفادها أننا نؤمن ‌بالتجارة الحرة ولدينا أدوات الردع لحماية أنفسنا من أي إكراه اقتصادي".

ومن المتوقع أن تصل رئيسة المفوضية ‌الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى الهند الأسبوع المقبل ‌لوضع اللمسات النهائية على ⁠محادثات اتفاقية التجارة التاريخية.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تخلق سوقا ضخمة تضم ملياري مستهلك، متجاوزة بذلك ‌اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تكتل ميركوسور بأميركا الجنوبية الذي جرى توقيعه -يوم الاثنين- ‍بوصفه أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.

والجمعة الماضية قال وزير التجارة الهندي بيوش غويال إن اتفاقية التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي ستكون "أهم اتفاقية على الإطلاق".

وتأتي هذه الاتفاقية بعد تدهور العلاقات بين نيودلهي وواشنطن إثر فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعرفات جمركية مرتفعة للضغط على الهند لوقف مشترياتها من النفط الروسي.

ويتوقع أن تصبح الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي.

وبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي في السلع 120 مليار يورو (139 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة تقارب 90% خلال العقد الماضي، وفقا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 60 مليار يورو (69 مليار دولار) في تجارة الخدمات.