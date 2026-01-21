المغرب يتوقع تسارع النمو إلى 5% في 2026

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 5% في عام 2026، مقارنة بـ4.7% في 2025، مدفوعًا بانتعاش القطاع الزراعي بعد تساقط أمطار منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى جانب استمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الزراعية بفضل ديناميكية الطلب الداخلي.

وقالت المندوبية، في بيان صدر الثلاثاء، إن الاقتصاد الوطني مقبل على "مرحلة متواصلة من تسارع النمو الاقتصادي تمتد لـ4 سنوات متتالية"، في إشارة إلى تحسن تدريجي بعد سنوات من التحديات المناخية، وشهد المغرب فترة جفاف استمرت لنحو 7 سنوات.

وعلى صعيد القطاعات، توقعت المندوبية أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 10.4% في 2026 مقابل 4.5% في 2025، استنادًا إلى فرضية إنتاج من الحبوب يفوق المتوسط.

التضخم وعجز الميزانية

ورجّح البيان أن تسجل الأنشطة غير الزراعية نموًا بنحو 4.3% خلال 2026، مدعومة بتعزيز الأنشطة الصناعية، واستمرار النتائج الإيجابية لقطاع البناء، وقوة أنشطة الخدمات التسويقية، إضافة إلى الآثار الإيجابية للمشاريع الكبرى.

وبشأن الأسعار، توقّع البيان تراجع معدل التضخم إلى 1.3% في 2026 مقارنة بـ 1.9% في 2025، في ظل استقرار الأسعار وتنامي العرض.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، أشارت المندوبية إلى أن عجز الميزانية سيتراجع إلى نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقارنة بـ3.6% في 2025، مما يعزّز مسار توازن المالية العامة.