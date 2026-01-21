الذهب يتصدر قائمة صادرات أوغندا متجاوزا القهوة لأول مرة

أعلن البنك المركزي الأوغندي أن صادرات الذهب ارتفعت العام الماضي بنسبة 75.8% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية، مما جذب مستثمرين وتجارا جددا إلى القطاع.

وقال آدم موغومي، المدير التنفيذي لإدارة الأبحاث والتحليل الاقتصادي في البنك، إن قيمة صادرات الذهب بلغت 5.8 مليارات دولار عام 2025، مقابل 3.3 مليارات في 2024، مشيرا إلى أن القفزة تعود جزئيا إلى الارتفاع القياسي في أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبهذا الأداء، تجاوز الذهب القهوة ليصبح أكبر صادرات أوغندا حجما ومصدرها الأول للعملة الأجنبية، في تحول لافت في هيكل الاقتصاد الأوغندي الذي ظل لعقود يعتمد على البن كسلعة رئيسية.

ورغم أن أوغندا تنتج كميات محدودة من الذهب، فقد تحولت في السنوات الأخيرة إلى مركز إقليمي لمعالجة وتجارة المعدن القادم من دول الجوار، خصوصا من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.

وفي خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالقطاع، دشنت أوغندا العام الماضي أول منجم ذهب واسع النطاق شرقي البلاد، باستثمار صيني يقدر بنحو 250 مليون دولار، وهو ما قد يفتح الباب أمام تعزيز الإنتاج المحلي مستقبلا.

يذكر أن أسعار الذهب قفزت عالميا بأكثر من 64% خلال 2025، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية التي عززت الطلب على المعدن بوصفه ملاذا آمنا. وقال المسؤول الأوغندي إن الأسعار الجاذبة شجعت دخول لاعبين جدد إلى السوق، مما أسهم في زيادة حجم الصادرات، دون أن يذكر أرقاما دقيقة للكميات.