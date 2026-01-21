اقتصاد|إثيوبيا

الخطوط الإثيوبية تبرم صفقة لشراء 9 طائرات "بوينغ 787 دريملاينر"

epa03785995 A general view of the Air Ethiopian Boeing 787 Dreamliner 'Queen of Sheba' aeroplane, which caught fire, on the runway near Terminal 3 at Heathrow Airport, west London, England, 12 July 2013. According to a statement on 12 July 2013 by the London Fire Brigade, London Fire Brigade and Heathrow airport fire crews attended to an on-board fire involving an Ethiopian Airlines aircraft at Heathrow Airport, England. The plane was parked at the time of the fire and no passengers were on board. No injuries have been reported. EPA/ANTHONY DEVLIN UK AND IRELAND OUT EDITORIAL USE ONLY
الخطوط الجوية الإثيوبية تصنف على أنها أكبر ناقل جوي في القارة الأفريقية (الأوروبية)
Published On 21/1/2026
آخر تحديث: 16:06 (توقيت مكة)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية -أكبر ناقل جوي في القارة الأفريقية- إبرام صفقة جديدة مع شركة بوينغ الأميركية لشراء 9 طائرات إضافية من طراز "787 دريملاينر"، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الرحلات الطويلة وتعزيز شبكة وجهاتها العالمية.

وبهذه الطلبية، يرتفع عدد الطائرات الحديثة التي تعاقدت عليها الشركة إلى 20 طائرة، إذ كانت قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن شراء 11 طائرة من طراز "737 ماكس" خلال معرض دبي للطيران. وتقول الشركة إن هذه الاستثمارات تأتي في إطار خطتها الإستراتيجية لتحديث الأسطول والاعتماد على طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

تصميم تصوري لمطار بيشوفتو الجديد في إثيوبيا الذي من المنتظر أن يصبح أكبر مطار في أفريقيا (الجزيرة)

وتعد الخطوط الجوية الإثيوبية المشغل الأكبر لطائرات "787 دريملاينر" في أفريقيا، حيث تستخدم نسختي "787-8″ و"787-9" على رحلاتها العابرة للقارات انطلاقا من أديس أبابا نحو وجهات رئيسية في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، إضافة إلى خطوط داخلية وإقليمية تربط عددا من العواصم الأفريقية.

وتتميز طائرات "دريملاينر" بقدرتها على تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالطائرات التي تحل محلها، وهو ما يمنح الشركة ميزة تنافسية في سوق الطيران العالمي، خاصة مع إمكانية نقل الركاب والبضائع معا على الخطوط ذات الطلب المرتفع.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأجنبية

