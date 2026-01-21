الخطوط الإثيوبية تبرم صفقة لشراء 9 طائرات "بوينغ 787 دريملاينر"

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية -أكبر ناقل جوي في القارة الأفريقية- إبرام صفقة جديدة مع شركة بوينغ الأميركية لشراء 9 طائرات إضافية من طراز "787 دريملاينر"، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الرحلات الطويلة وتعزيز شبكة وجهاتها العالمية.

وبهذه الطلبية، يرتفع عدد الطائرات الحديثة التي تعاقدت عليها الشركة إلى 20 طائرة، إذ كانت قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن شراء 11 طائرة من طراز "737 ماكس" خلال معرض دبي للطيران. وتقول الشركة إن هذه الاستثمارات تأتي في إطار خطتها الإستراتيجية لتحديث الأسطول والاعتماد على طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وتعد الخطوط الجوية الإثيوبية المشغل الأكبر لطائرات "787 دريملاينر" في أفريقيا، حيث تستخدم نسختي "787-8″ و"787-9" على رحلاتها العابرة للقارات انطلاقا من أديس أبابا نحو وجهات رئيسية في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، إضافة إلى خطوط داخلية وإقليمية تربط عددا من العواصم الأفريقية.

وتتميز طائرات "دريملاينر" بقدرتها على تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالطائرات التي تحل محلها، وهو ما يمنح الشركة ميزة تنافسية في سوق الطيران العالمي، خاصة مع إمكانية نقل الركاب والبضائع معا على الخطوط ذات الطلب المرتفع.