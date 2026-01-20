اقتصاد|نقود وعملات|السودان

عودة بنك السودان المركزي للعمل بالخرطوم

فريق من العاملين بالبنك المركزي السوداني بعد عودتهم للعمل من الخرطوم
Published On 20/1/2026
آخر تحديث: 14:57 (توقيت مكة)

أعلنت محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم، اليوم الثلاثاء، عن عودة البنك المركزي للعمل من داخل ولاية الخرطوم.

ونشر الحساب الرسمي لبنك السودان المركزي عبر فيسبوك، صورا لآمنة التوم وهي تقود فوج العاملين العائد لمباشرة عمل البنك المركزي من الخرطوم.

ونقل الحساب عن آمنة التوم قولها أثناء مخاطبتها للعاملين، إن عودة البنك المركزي للعمل من العاصمة دليل على دخول البلاد مرحلة التعافى وإعادة الإعمار، مشيدة بالدور الكبير الذي قام به البنك المركزي لتثبيت دعائم الدولة في فترة الحرب.

 

آمنة التوم أكدت أن العودة للعمل من الخرطوم مؤشر على الدخول بمرحلة إعادة الإعمار
"عودة الحياة لشرايين الاقتصاد"

وأضافت آمنة التوم أن "معركتنا مستمرة لإعادة الإعمار" مؤكدة أن عودة البنك المركزي والجهاز المصرفي للعمل من الخرطوم "يمثل عودة الحياة إلى شرايين الاقتصاد الوطني ويقف دليلا وشاهدا على انتقال الاقتصاد من مرحلة الصمود إلى مرحلة التعافي".

ووعدت ببذل كل الجهود لدعم مسيرة التنمية والإعمار، مثمنة دور القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها التى جعلت هذه العودة ممكنة.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأدت إلى مقتل الآلاف ونزوح ملايين السودانيين من بيوتهم، فيما تصفه المنظمات الدولية بأسوأ كارثة إنسانية في العالم في الوقت الحالي.

وأشارت أحدث بيانات الأمم المتحدة إلى أن 9.3 ملايين شخص لا يزالون نازحين بسبب النزاع في جميع أنحاء البلاد، وأن أكثر من 4.3 ملايين فروا عبر الحدود.

المصدر: الجزيرة + وكالات

