النفط يرتفع بعد أكبر خسارة سنوية منذ 2020

ارتفعت أسعار النفط في أول يوم تداول لعام 2026 بعدما تكبدت العام الماضي أكبر خسارة سنوية لها منذ 2020، مع استهداف المسيّرات الأوكرانية منشآت النفط الروسية وضغط الحصار الأميركي على صادرات فنزويلا.

بحلول الساعة 06.10 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، ارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة 0.7% إلى 61.25 دولارا للبرميل.

كما زاد ⁠خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7% إلى 57.83 دولارا للبرميل.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات ​بشن هجمات على المدنيين في أول أيام السنة الجديدة، رغم المحادثات المكثفة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة لما يقرب من أربع سنوات.

وكثفت كييف ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال الأشهر الماضية بهدف قطع مصادر تمويل موسكو لحملتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي أحدث الإجراءات الأميركية لزيادة ⁠الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فرضت واشنطن يوم الأربعاء عقوبات على أربع شركات وناقلات نفط مرتبطة بها قالت إنها تعمل في قطاع النفط الفنزويلي.

ويهدف الحصار الأميركي إلى منع الناقلات الخاضعة للعقوبات من دخول فنزويلا أو مغادرتها، كما أنه يجبر شركة الطاقة الحكومية على اللجوء إلى حلول غير تقليدية لتجنب إغلاق وحدات التكرير مع تراكم مخزونات الوقود المتبقية.

ولتهدئة الأوضاع، أعرب نيكولاس مادورو أمس الخميس عن انفتاحه على التعاون مع واشنطن التي تمارس ضغوطا على كراكاس منذ أشهر.

وقال في مقابلة تلفزيونية "إذا كانوا يرغبون في مناقشة اتفاق جاد لمكافحة تهريب المخدرات، فنحن مستعدون. وإذا كانوا يريدون النفط من فنزويلا، فإن فنزويلا مستعدة لاستثمارات أميركية، كما هي الحال مع شركة شيفرون، متى وأينما وكيفما يريدون".

وسجل الخامان القياسيان خسائر سنوية تقارب 20% في 2025، وهي الأكثر حدة منذ عام 2020، ​إذ بددت المخاوف بشأن زيادة المعروض والرسوم الجمركية تأثير المخاطر الجيوسياسية.

وكان هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يتكبّد فيه البرنت خسائر، وهي أطول سلسلة خسائر مسجلة.

وقالت كبيرة محللي السوق لدى شركة "فيليب نوفا" للوساطة المالية بريانكا ساشديفا في مذكرة إن الحركة الخافتة في أسعار النفط تعكس صراعا بين المخاطر الجيوسياسية القصيرة ‌الأجل وأساسيات السوق على المدى الطويل التي تشير إلى زيادة المعروض قبل اجتماع أوبك بلس الأسبوع المقبل.

وتميل أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو ‌نطاق 55 إلى 65 دولارا للبرميل في الربع الأول.

وستجتمع منظمة ⁠البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها عبر الإنترنت يوم الأحد المقبل.

وقالت كبيرة المحللين في مؤسسة"سبارتا للسلع" جون جوه إن المتعاملين يتوقعون على نطاق واسع أن يواصل تحالف أوبك بلس تعليق زيادة الإنتاج مؤقتا في الربع الأول.

وأضافت "سيكون 2026 عاما مهما في ‌تقييم قرارات أوبك بلس لموازنة العرض"، مشيرة إلى أن الصين ستواصل رفع مخزونات الخام في النصف الأول، مما سيوفر أرضية لأسعار النفط.

وفي الولايات المتحدة، زاد إنتاج النفط لمستوى قياسي بلغ 13.87 مليون برميل ‍يوميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية أول أمس الأربعاء.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام انخفضت في وقت ارتفعت فيه مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي بسبب تزايد نشاط التكرير.