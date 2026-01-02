مستوى تاريخي للأسهم الأوروبية وبورصة لندن تتخطى 10 آلاف نقطة

ارتفعت أسهم أوروبا إلى مستوى قياسي اليوم الجمعة في أول جلسة تداول من عام 2026، بعدما أنهت العام الماضي بمكاسب قوية قادتها أسهم قطاع الدفاع.

وبحلول الساعة 08:20 ⁠بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.​4% مع عودة المستثمرين من عطلة رأس السنة الجديدة.

ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأنهى المؤشر عام 2025 بأفضل أداء له منذ عام ⁠2021 على خلفية انخفاض أسعار الفائدة والتحفيز المالي في ألمانيا والإقبال على أسهم أخرى لا ترتبط بأسهم التكنولوجيا الأميركية المرتفعة.

وانتعشت معظم البورصات في جميع أنحاء أوروبا اليوم الجمعة ‌رغم أن أحجام التداول كانت ضعيفة.

وضمن المؤشر ⁠ستوكس 600، تصدرت أسهم قطاع الدفاع المكاسب بارتفاعها 1.9%، كما دعمت أسهم البنوك التي تتمتع بثقل كبير المؤشر أيضا ‌بارتفاعها 0.2%.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية 1.3% في حين زاد مؤشر الطاقة 1%.

بورصة لندن فوق 10 آلاف نقطة

وتخطت بورصة لندن للمرة الأولى الجمعة عتبة 10 آلاف نقطة التي كانت تنحو إليها منذ عدة أسابيع، بعيد افتتاح أولى جلسات السنة عقب المكاسب المسجلة في 2025.

وتقدم مؤشر "فوتسي 100" (FTSE 100) -وهو أبرز المؤشّرات في لندن- الجمعة بنسبة 0.95% إلى 10025.5 نقطة حوالى الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش مدفوعا بارتفاع أسعار المعادن.

وزاد المؤشر العام الماضي بنسبة 21% وهو الأعلى له منذ 2009.

وجاءت شركة "فريسنيلو" المكسيكية لإنتاج الذهب والفضّة المدرجة في بورصة لندن ضمن قائمة الشركات التي شهدت أسهمها أعلى ارتفاع اليوم الجمعة.

وقال المحلل داني هيوسن لدى "إيه جي بيل" قبل الجلسة الختامية لعام 2025 إن "الأسواق الأوروبية حقّقت أداء سنويا متينا"، مشيرا إلى أن المستثمرين حاولوا تنويع محفظاتهم "في وجه الضغوطات على الدولار الأميركي والاضطرابات الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بفقاعة الذكاء الاصطناعي".