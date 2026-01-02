تركيا تخطط لأول تنقيب عن الطاقة في مياه الصومال

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده ⁠سترسل سفينة تنقيب ​إلى الصومال في فبراير/شباط المقبل لتنفيذ أول مشروع للتنقيب عن الطاقة في المياه العميقة في ⁠الخارج.

وذكر أن العملية التي ستنفذها السفينة "كاجري بي"، ستركز على مناطق بحرية في المياه ​الصومالية، لكنه ‌لم يقدم تفاصيل عن الاحتياطات المستهدفة أو حجم الاستثمار.

وقعت تركيا عام ‌2024 اتفاقا للتنقيب عن ‌الطاقة مع ⁠الصومال. وتسعى أنقرة إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على ‌الواردات والاستثمار في عمليات الاستكشاف في الداخل والخارج.

ويقدر بأن عمليات التنقيب عن النفط في الصومال ستستغرق بين 3 و5 سنوات، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول في تقرير في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وتعتزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية، وقد باتت تركيا واحدة من الدول التي تمتلك أهم أساطيل سفن التنقيب في أعماق البحار.

والاثنين الماضي بحث ألب أرسلان بيرقدار مع وزير النفط والمعادن الصومالي طاهر شري محمد في إمكانات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وقال بيرقدار في تدوينة نشرها عبر منصة "إن سوسيال" التركية إنه بحث مع محمد الوضع الراهن لأعمال التنقيب عن الهيدروكربونات التي تنفذها الدولتان في البر والبحر في الصومال، والتخطيط العملياتي للمرحلة المقبلة.

وأضاف أننا "نبني التعاون التركي الصومالي في مجال الطاقة على أسس متينة"، مشددا على أن تركيا تعتبر الصومال أحد أهم شركائها في القارة الأفريقية، وتؤمن بأن التعاون بينهما في مجال الهيدروكربونات سيفتح أبواب مرحلة جديدة في المستقبل القريب.

والثلاثاء الماضي أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود زيارة رسمية إلى تركيا التقى خلالها نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وناقش الجانبان العديد من القضايا الإستراتيجية، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني والطاقة والموارد الطبيعية والشؤون البحرية ومصايد الأسماك والاستثمارات الاقتصادية.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي إن التعاون مع الصومال في مجال الطاقة يتطور يوما بعد يوم، حيث أجرت السفينة التركية "الريس عروج" للمسح الجيولوجي أنشطة استكشاف في المياه الصومالية لمدة 9 أشهر.

وذكر أن العمليات شملت مساحة قدرها 4465 كيلومترا مربعا، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن تركيا تخطط للشروع بعمليات التنقيب عام 2026، مما سينعكس على رفاه الشعب الصومالي بشكل كبير.

كما أعلن أردوغان عن إنشاء ميناء فضائي في الصومال. ويعد هذا الميناء موقعا لإطلاق أو استقبال المركبات الفضائية مثل الميناء البحري للسفن أو المطارات للطائرات.