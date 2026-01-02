المعادن النفيسة تستهل 2026 على ارتفاع قوي

استهلت المعادن النفيسة العام الجديد بارتفاع قوي، اليوم الجمعة، مع ‍صعود الذهب ‍قليلا من أدنى مستوى له في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة، في حين عوضت المعادن الأخرى بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع.

وسجّلت المعادن مكاسب غير مسبوقة في عام 2025.

الذهب يستعيد بريقه

بحلول الساعة 06:32 ⁠بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 4377.4 ​دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4549.‍71 دولارا في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان المعدن الأصفر قد هبط إلى أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الأربعاء الماضي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 1.2% إلى 4391.4 ⁠دولارا للأوقية.

وحقق المعدن النفيس ارتفاعا هائلا في 2025، مختتما العام بمكاسب سنوية بلغت 64%، وهي الأكبر منذ عام 1979.

وتلقّى الذهب الدعم العام الماضي من:

خفض أسعار الفائدة والرهانات على المزيد من التيسير النقدي من قِبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

الصراعات الجيوسياسية.

الطلب القوي من البنوك المركزية.

ووفقا لمحضر اجتماع المركزي الأميركي الذي استمر يومين في ​ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم يوافق البنك المركزي الأميركي ‌على خفض أسعار الفائدة إلا بعد نقاش دقيق للغاية.

ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى تحقيق أداء جيد عندما ‌تكون أسعار الفائدة منخفضة.

صعود قوي للفضة

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.5% إلى 47.2 دولارا للأوقية بعد أن ‌سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ⁠83.62 دولارا يوم الاثنين الماضي.

وأنهت الفضة العام بارتفاع 147%، متفوقة على الذهب بفارق كبير، ليكون 2025 أفضل أعوامها على الإطلاق.

معادن أخرى

زاد البلاتين في المعاملات الفورية 3.9% إلى 2113.8 دولارا للأوقية ‌بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولارا يوم الاثنين الماضي، وسجل هو الآخر أكبر مكاسبه السنوية على الإطلاق بعد أن صعد ‍127%.

ارتفع البلاديوم 2.3% ليصل إلى 1650.4 دولارا للأوقية منهيا العام الماضي، مرتفعا 76%، وهو أفضل أداء له في 15 عاما.