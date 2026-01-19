تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار – اليوم الاثنين – في تعاملات السوق السوداء بالمدن السورية في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في البنوك.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية بواقع 250 ليرة ليبلغ سعر صرفها مقابل الدولار 11400 ليرة عند الشراء و11500 ليرة عند البيع.

في الحسكة الواقعة إلى الآن تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تراجع سعر صرف الليرة 200 ليرة مقابل الدولار ليسجل 11600 ليرة عند الشراء و11700 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف عند 11000 ليرة عند الشراء و11110 ليرات عند البيع.

عند حساب سعر الصرف بالعملة الجديدة (التي حُذِف منها صفران من العملة القديمة) يبلغ سعر الصرف 110 ليرة عند الشراء و111 ليرة عند البيع.

أسعار الذهب في السوق السورية

انخفضت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم الاثنين، بمقدار 150 ليرة للغرام الواحد عيار 21، عن السعر الذي سجله أمس الأحد، والذي بلغ 15 ألف ليرة وفق العملة السورية الجديدة.

وحددت جمعية الصاغة في نشرتها اليوم الأسعار كالتالي:

سعر غرام الذهب عيار 21: 14850 ليرة بيعاً، و14500 ليرة شراءً.

سعر غرام الذهب عيار 18: 12850 ليرة بيعاً، و12500 ليرة شراءً.

المصرف المركزي في الرقة

في سياق توسع سيطرة الجيش السوري في محافظتي الرقة ودير الزور، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بدء الترتيبات لافتتاح فرع المصرف في الرقة، في خطوة مهمة تمهد لعودة الحياة الاقتصادية والمؤسساتية إلى المدينة، وتعزز الاستقرار النقدي والمالي فيها.

وأوضح الحصرية في منشور عبر صفحته في فيسبوك -اليوم الاثنين- أن الافتتاح سيكون مترافقا مع البدء بعملية استبدال العملة في الرقة، بما يضمن تسهيل المعاملات المالية للمواطنين، وتنظيم التداول النقدي، ودعم النشاط التجاري والاقتصادي في المدينة.

إعلان

وأشار الحصرية إلى أنه سيتم العمل على تشجيع المصارف العاملة لإعادة افتتاح فروعها في المدينة، ما يشكل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية، ويتيح للمواطنين وأصحاب الأعمال الوصول إلى خدمات الإيداع والسحب والتحويل والتمويل، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

وأكد حاكم المصرف أن هذه الخطوات تمثل رسالة ثقة بمستقبل الرقة، والتزام الدولة بإعادة بناء البنية التحتية المالية، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة تخدم أبناء المدينة وتسهم في تحسين واقعهم المعيشي.