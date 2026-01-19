صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026، في إشارة إلى صمود النشاط الاقتصادي رغم اضطرابات التجارة خلال العام الماضي، مستفيدًا من خفض الرسوم الجمركية واستمرار الزخم القوي للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفق عدد يناير/كانون الثاني الجاري من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر – اليوم الاثنين – توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% في 2026، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأبقى الصندوق على تقديره لنمو 2025 عند 3.3%، وهو أيضا أعلى من توقعات أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.1 نقطة مئوية، في حين رجّح أن يبلغ النمو 3.2% في 2027 دون تغيير.

وقال المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في الصندوق، بيير-أوليفييه غورينشا لوكالة رويترز، إن "النمو العالمي لا يزال صامدًا"، موضحا أن الاقتصاد العالمي تجاوز صدمات الرسوم الجمركية في 2025 وحقق نتائج أفضل مما كان متوقعًا قبل تلك الاضطرابات.

وأشار إلى أن الشركات أعادت توجيه سلاسل التوريد للتكيف مع الرسوم الأميركية، في وقت أسهمت فيه الاتفاقيات التجارية الأخيرة في خفض جزء من تلك الرسوم، بينما وجهت الصين صادراتها إلى أسواق بديلة خارج الولايات المتحدة.

وتفترض أحدث تقديرات الصندوق أن يبلغ المعدل الفعلي للرسوم الجمركية الأميركية 18.5%، مقارنة بنحو 25% في توقعات أبريل/نيسان 2025، بعد أن بلغت ذروتها في تلك الفترة إثر الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

نمو الاقتصادات الكبرى

على مستوى الاقتصادات الكبرى، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2026 إلى 2.4%، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر/تشرين الأول، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراكز البيانات وتطوير الرقائق والطاقة. في المقابل، خفض توقعاته لنمو الولايات المتحدة في 2027 إلى 2%.

في أوروبا، توقع الصندوق نمو منطقة اليورو بنسبة 1.3% في 2026، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر/تشرين الأول، مدعومًا بزيادة الإنفاق العام في ألمانيا وتحسن الأداء في إسبانيا وأيرلندا، مع الإبقاء على توقعات 2027 عند 1.4%. كما أبقى على توقعاته لنمو بريطانيا عند 1.3% في 2026.

أما الصين، فتوقع الصندوق أن يبلغ نمو اقتصادها 4.5% في 2026، وهو أقل من أداء 2025 الذي تجاوز 5%، لكنه أعلى من تقديرات أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.3 نقطة مئوية، مستفيدًا من خفض الرسوم الأميركية على البضائع الصينية وتحويل الصادرات إلى أسواق جنوب شرق آسيا وأوروبا.

وحذّر جورينشا من أن استمرار الاعتماد المفرط على الصادرات قد يعرّض الصين لمزيد من السياسات الحمائية ما لم تعزز الطلب الداخلي.

صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي قد يضيف ما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية للنمو العالمي في 2026، وما بين 0.1 و0.8 نقطة مئوية سنويًا على المدى المتوسط

طفرة الذكاء الاصطناعي

وأشار التقرير إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تحمل فرصا كبيرة للنمو، لكنها تنطوي أيضا على مخاطر، من بينها احتمال ارتفاع التضخم إذا تسارعت وتيرتها، أو تصحيح حاد في تقييمات الأسواق إذا لم تتحقق مكاسب الإنتاجية المتوقعة.

وذكر الصندوق أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف ما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية للنمو العالمي في 2026، وما بين 0.1 و0.8 نقطة مئوية سنويًا على المدى المتوسط، بحسب سرعة تبنيه واستعداد الاقتصادات للاستفادة منه.

وتوقع الصندوق في الوقت نفسه استمرار تراجع التضخم العالمي من 4.1% في 2025 إلى 3.8% في 2026 و3.4% في 2027، ما يفتح المجال أمام تيسير السياسات النقدية ودعم النمو الاقتصادي العالمي.