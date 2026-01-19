الذهب والفضة يقفزان لمستويات قياسية والنفط يتراجع

ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات غير مسبوقة – اليوم الاثنين – إذ تهافت المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي التوتر بعد أن هدد ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ​إضافية على دول أوروبية على خلفية ‍قضية السيطرة على غرينلاند.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4665.6 دولارا ‍للأوقية (الأونصة) – وقت كتابة التقرير- بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.4 دولارا.

وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 1.8% إلى 4677 دولارا.

وارتفعت ​الفضة في المعاملات الفورية ‌3.7% إلى 93.2 دولارا للأوقية بعد أن لامست مستوى غير مسبوق عند 94.08 دولارا.

وتعهد ‌ترامب – يوم السبت – بموجة من رفع الرسوم الجمركية ‌على الحلفاء الأوروبيين إلى أن ⁠يتم السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، مما يرفع حدة الخلاف حول مستقبل هذه الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة التابعة للدنمرك.

وبالنسبة ‌للمعادن النفيسة الأخرى:

ارتفع البلاتين 1.6% في المعاملات الفورية إلى 2360.2 ‍دولارا للأوقية.

زاد البلاديوم 1.2% إلى 1842دولارا للأوقية.

النفط يخسر

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين ‍بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة، وسط تقلص احتمالات شن الولايات المتحدة هجوما على إيران، أحد ⁠أكبر منتجي الخام في منطقة الشرق الأوسط.

وانخفض خام برنت 0.84% إلى 63.6 دولارا للبرميل، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مارس/آذار 0.7% إلى نحو 59 دولارا للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى "آي.جي" ‌في مذكرة جاء هذا التراجع عقب زوال سريع للعلاوة السعرية التي تسببت فيها أحداث إيران، والتي دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في ‍12 أسبوعا.

وبدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجع عن تهديداته السابقة بالتدخل في إيران، إذ قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن طهران ألغت عمليات ‌الإعدام الجماعي للمتظاهرين.

وشهدت إيران منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي موجة احتجاجات واسعة بدأت بإضراب لتجار بازار طهران بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتحول إلى مظاهرات رفعت شعارات سياسية.