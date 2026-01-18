ليبيا تخفض قيمة الدينار 14.7%

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7% ليصبح سعر صرفه 6.3759 ديناراً مقابل الدولار الأميركي، في ثاني تعديل من نوعه للعملة في أقل من عام، مرجعاً القرار إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

تأتي الخطوة في أعقاب تخفيض قيمة العملة بنسبة 13.3% في أبريل/نيسان 2025، الذي حدد سعر الصرف عند 5.5677 ديناراً للدولار الأميركي.

وعزا المصرف في بيان القرار الأخير إلى الآثار السلبية للانقسامات السياسية المستمرة، وتراجع عائدات النفط بسبب انخفاض أسعار الخام العالمية، والتحديات الاقتصادية المستمرة. وتشمل التحديات غياب ميزانية عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق العام.

وتسعى ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار في اقتصادها والحفاظ على تدفقات ثابتة للإيرادات في ظل تقلبات إنتاج النفط وأسعاره، الذي يمثل ركيزة اقتصادها.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي الخميس الماضي أن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ بداية يناير/كانون الثاني وحتى 15 من الشهر ذاته بلغت 371 مليون دولار أميركي فقط.

وقال المصرف في بيان إنه يواصل توفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات السوق الليبية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي للدولة وضمان توفر السلع الأساسية في الأسواق قبل حلول رمضان المبارك، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ودعم استقرار النشاط الاقتصادي.