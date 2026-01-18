قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إن ليبيا ستوقع، اليوم الأحد، شراكة استراتيجية لتطوير وتوسعة محطة ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار، وبمشاركة شركات قطرية وإيطالية وسويسرية، لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية سنويًا.

وتوقع في تغريدة له على موقع إكس أن يُولّد المشروع إيرادات تشغيلية تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار سنويًا، وأن يوفّر 8400 فرصة عمل مباشرة ونحو 60 ألف فرصة غير مباشرة، وأن يضع ليبيا في قلب المنافسة اللوجستية بغرب المتوسط، فضلا عن تعزيز الوصول إلى الأسواق الأفريقية ودعم التجارة الإقليمية.

وتوقع الدبيبة أن يعزز المشروع مكانة ليبيا بين أكبر الموانئ في المنطقة من حيث الحجم والطاقة، مضيفا أنه يقوم على تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة ضمن شراكة دولية متكاملة تتولى التطوير والتشغيل وفق ترتيبات واضحة، بما يضمن تنفيذ المشروع من دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية.

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على النفط الذي يمثل أكثر من 95% من الناتج الاقتصادي.

وتقع مدينة مصراتة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس.

ويمتد ميناء مصراتة على مساحة شاسعة تبلغ نحو 470 فدانا، وفقا لموقع المنطقة الحرة.