رقم قياسي.. 273.4 مليار دولار صادرات تركيا في 2025

حققت تركيا رقما قياسيا في قطاع التصدير خلال عام 2025، بإيرادات بلغت 273.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 4.5% مقارنة بالعام 2024.

وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، شهد قطاع صادرات السلع التركية قفزة نوعية خلال العام المنصرم، مواصلا النمو الذي بدأه منذ عام 2021.

أكبر المستوردين

أظهرت البيانات أن ألمانيا تصدرت قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية العام الماضي بقيمة 19.8 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة9.57% مقارنة بالعام السابق.

وأشارت المعطيات إلى أن الصادرات إلى ألمانيا استحوذت على 8.36% من إجمالي صادرات تركيا خلال العام الماضي.

جاءت بريطانيا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 14.2 مليار دولار.

تلتها الولايات المتحدة الأميركية بحجم صادرات وصل 13.2 مليار دولار.

وأكد مجلس المصدرين الأتراك أن تركيا تمكنت من زيادة صادراتها بشكل منتظم ومتواصل منذ عام 2021، ما يعكس تحسن تنافسية الاقتصاد التركي وتوسع حضوره في الأسواق العالمية.

صادرات التكنولوجيا

وكانت وزارة التجارة التركية ذكرت -في بيان الجمعة- أن صادرات البلاد من المنتجات ذات التكنولوجيا العالية، والمتوسطة-العالية، بلغت 112 مليار دولار خلال 2025.

وشملت صادرات تركيا في هذا المجال منتجات تتطلب تقنيات عالية مثل قطاع الطيران والفضاء، والأسلحة والذخائر، والمركبات البرية ذات المحركات، والمنتجات الطبية، وأجهزة الحاسوب والمعدات الكهربائية.

وبحسب بيانات الاتحاد التركي لمصدري منطقة شرق البحر الأسود حققت تركيا عائدات بنحو مليارين و256 مليون دولار من صادرات البندق خلال العام الماضي.

كما ارتفعت صادرات تركيا من السفن واليخوت وخدماتهما خلال عام 2025 بنسبة 17.4% لتصل إلى مليارين و243 مليون دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى سنوي في تاريخها، وفق اتحاد مصدري السفن واليخوت.