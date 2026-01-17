صادرات العراق من النفط تبلغ 3.6 ملايين برميل يوميا في يناير

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) -اليوم السبت- إن إجمالي صادرات ⁠البلاد من النفط قدّر في المتوسط بـ​​3.6 ملايين ‍برميل يوميا منذ بداية يناير/كانون الثاني الحالي. ومن بين إجمالي الصادرات، جاء نحو ‍200 ⁠ألف برميل من حقول إقليم كردستان العراق.

وأوضحت سومو أنها سددت 192 مليون دولار لشركات النفط لتسوية متأخرات متعلقة بإنتاج حقول إقليم ​كردستان العراق، في حين تبلغ الإيرادات الشهرية من مبيعات نفط الإقليم نحو 400 مليون دولار، وفق رويترز.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي استأنف العراق تصدير إنتاج إقليم كردستان العراق إلى ‌تركيا بعد توقف ⁠دام عامين ونصف العام، وذلك بموجب اتفاقية تسمح بتدفق ما بين 180 ‌ألفا و190 ألف برميل يوميا من الخام إلى ميناء جيهان التركي.

والخميس الماضي أعلن المدير العام لشركة "سومو" علي نزار الشطري عن تصدير 19 مليون برميل من نفط إقليم كردستان العراق خلال 3 أشهر، فيما أكدت استمرار تسلم نفط الإقليم وفق الاتفاق المبرم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

تحذير من أزمة عالمية

وحذر المدير العام لشركة سومو علي نزار الشطري -اليوم السبت- من مخاطر حدوث أزمة عالمية تنعكس سلبا على السوق النفطية وتزيد الأسعار بما لا يحمد عقباه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال الشطري -للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الثامن- إن العراق لا يسعى إلى الأسعار العالية للنفط الخام دون جدوى بل إلى سعر يعكس واقع السوق وأن يكون سعرا عادلا يغطي كلف الإنتاج مع هامش ربحية معقول للمنتجين.

وأضاف: " نحن نبحث عن استقرار السوق النفطية وليس الأسعار، وأي تهديدات بالحرب تؤثر على أسعار النفط "، مشيرا إلى أن العراق يعمل على زيادة

الطاقات الإنتاجية للنفط الخام وفق محددات منظمة "أوبك" بالتوازي مع تنفيذ مشاريع لتحسين البنى التحتية وتحسين آلية التعاقد مع الشركات النفطية الأجنبية وزيادة منافذ التصدير.