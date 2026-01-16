اقتصاد|تركيا

تركيا ترفع صادرات التكنولوجيا إلى أكثر من 112 مليار دولار

ISTANBUL, TURKIYE - SEPTEMBER 18: A view of Turkish air defense system 'Steel Dome' being showcased at Turkiye's premier technology and aerospace event TEKNOFEST, organized under the leadership of the Turkish Ministry of Industry and Technology in Istanbul, Turkiye on September 18, 2025. (Photo by Arif Murat Kayacan/Anadolu via Getty Images)
التكنولوجيا الدفاعية باتت عنصرًا اقتصاديًا لا مجرد قطاع أمني في الاقتصاد التركي (الأناضول)
Published On 16/1/2026
آخر تحديث: 19:19 (توقيت مكة)

أعلنت وزارة التجارة التركية أن أنقرة تواصل تسريع تحولها الصناعي القائم على التكنولوجيا، في مسار رفع صادرات المنتجات متوسطة وعالية التقنية إلى أكثر من 112 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 10.8% مقارنة بعام 2024، لترتفع حصة هذه المنتجات إلى 43.5% من إجمالي صادرات الصناعات التحويلية.

ويأتي هذا الأداء في ظل بيئة دولية تتسم بتصاعد المنافسة والتحولات التكنولوجية العميقة، ما دفع تركيا إلى تكثيف جهودها لرفع المستوى التكنولوجي للاقتصاد وتعزيز القيمة المضافة للصناعة، وفق ما أوضحت الوزارة، مؤكدة أن هذا المسار يعكس امتدادًا لسياسات صناعية ممتدة على مدى أكثر من عقدين.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذا النمو لم يكن محصورًا في قطاع بعينه، بل شمل مجموعة واسعة من الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، من بينها الطيران والفضاء، والصناعات الدفاعية بما يشمل الأسلحة والذخائر، والمركبات البرية ذات المحركات، والمنتجات الطبية، وأجهزة الحاسوب والمعدات الكهربائية، ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية وعدم ارتهان الصادرات التكنولوجية لقطاع واحد.

This photograph taken in Bursa on May 17, 2024 shows an employee working on a car assembly line at a factory of Togg at the Gemlik Togg Technology Campus. Thousands of vehicles are rolling off its campus on the Sea of Marmara, built in less than two years. Already renowned for its car manufacturing, Turkey is showing its teeth in the electric car market with its champion, Togg. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)
تكنولوجيا المركبات الكهربائية تبرز كجسر بين التصنيع التقليدي والتكنولوجي في الاقتصاد التركي (الفرنسية)

وبالتوازي مع ذلك، ارتفع إجمالي صادرات تركيا من السلع إلى نحو 273.4 مليار دولار في عام 2025، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 4.5%، ما يعزز دلالة التوسع في الصادرات التكنولوجية بوصفه محركًا نوعيًا داخل نمو التجارة الخارجية الكلية، وليس مجرد قفزة رقمية معزولة.

وترى وزارة التجارة أن برامج الحركة الصناعية الموجهة نحو التكنولوجيا (HAMLE)، وبرنامج إتش آي تي-30 (HIT-30) للاستثمارات عالية التقنية، إضافة إلى قروض السلف الاستثمارية الملتزمة التي يوفرها البنك المركزي، إلى جانب الطفرات المحققة في الصناعات الدفاعية، تشكل رافعة أساسية لزيادة حصة المنتجات متوسطة وعالية التقنية خلال السنوات المقبلة.

كما تؤكد الوزارة استمرار دعمها لسياسات البحث والتطوير والابتكار والتصميم وبناء العلامات التجارية، عبر برامج مثل توركاليتي، ومشاريع تطوير التنافسية الدولية (يو آر-غي)، ودعم سلاسل التوريد العالمية، والتكيف مع متطلبات التحول الأخضر، إضافة إلى أدوات التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام المصدّرين، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الإطار، ترى أنقرة أن رفع المحتوى التكنولوجي للصادرات لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين ميزان القيمة المضافة، وتقليص حساسية الاقتصاد لتقلبات الأسواق التقليدية، في ظل سباق عالمي متسارع على الصناعات المتقدمة.

المصدر: الجزيرة

