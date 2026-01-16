أميركا وتايوان تتفقان على خفض الرسوم وتعزيز استثمارات الرقائق

أعلنت وزارة التجارة الأميركية التوصل إلى اتفاق تجاري مع تايوان يقضي بخفض الرسوم الجمركية وتعزيز الاستثمارات في قطاع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة، في إطار مساعٍ أميركية أوسع لإعادة توطين الصناعات الحساسة وتقليص الاعتماد الخارجي.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، ينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية التي فُرضت سابقًا بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب من 20% إلى 15%، وهو مستوى مماثل للرسوم المطبقة على المنتجات اليابانية والأوروبية.

وفي المقابل، تلتزم شركات تايوانية عاملة في قطاع أشباه الموصلات بضخ استثمارات لا تقل عن 250 مليار دولارٍ في الولايات المتحدة لتوسيع قدراتها الإنتاجية.

وأوضحت الوكالة أن الاتفاق يتضمن كذلك استثمارات إضافية بقيمة 250 مليار لتعزيز منظومة تصنيع أشباه الموصلات الأميركية، بما يشمل سلاسل التوريد، والمواد، والمعدات، ومراحل الإنتاج المساندة، في مسعى لتقوية البنية الصناعية المحلية لهذا القطاع الحيوي.

من جهتها، قالت وزارة التجارة الأميركية، في بيان منفصل نقلته وكالة رويترز، إن الاتفاق يهدف إلى "إعادة توطين قطاع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة إلى حد بعيد"، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات التايوانية سيتم تثبيتها عند سقف 15%.

وفي تصريح لشبكة "سي إن بي سي"، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن شركات تايوانية ستستثمر 250 مليار، إضافة إلى استثمارات مماثلة من حكومة تايوان، لتوسيع صناعة أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة، في خطوة وصفها بأنها تعزز الأمن الاقتصادي والتكنولوجي الأميركي.

ويأتي الاتفاق، وفق الفرنسية، بعد أشهر من المفاوضات، وكان الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي قد تعهد خلالها بزيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة ورفع الإنفاق الدفاعي، ضمن جهود حكومته لخفض الرسوم الأميركية وتجنب تأثيرها على صادرات الرقائق الإلكترونية التايوانية.

كما أكدت وزارة التجارة الأميركية أن الشركات التايوانية التي تبني منشآت جديدة لإنتاج الرقائق داخل الولايات المتحدة ستحصل على معاملة تفضيلية إذا فُرضت أي رسوم مستقبلية على أشباه الموصلات، في إشارة إلى ربط أوضح بين السياسة التجارية وخيارات الاستثمار الصناعي.

وفي تايبيه، رحّب رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ-تاي بالاتفاق، معتبرًا أن نتائجه "تؤكد أن التقدم الذي أُحرز تحقق بشق الأنفس"، في توصيف يعكس حساسية المفاوضات وثقل الرهانات الاقتصادية المرتبطة بها، بحسب ما نقلته الفرنسية.