التوسع الأميركي في فنزويلا يرفع أسعار نقل النفط

أحدث التدخل الأميركي في فنزويلا اضطرابًا كبيرًا في سوق الشحن، وأدى احتمال زيادة صادرات النفط نحو الولايات المتحدة إلى ارتفاع أسعار ناقلات الخام الإقليمية إلى أعلى مستوياتها منذ عامين تقريبًا، حسبما ذكرت بلومبيرغ

وبعد اعتقال القوات الأميركية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وفرض واشنطن سيطرتها على قطاع الطاقة في البلاد، ستتوفر كميات أكبر من النفط الخام من فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، للمصافي الأميركية، ومن المرجح أن يتم نقلها عبر ناقلات متوسطة الحجم، وفق المصدر ذاته

تراجع معروض النقل

بحسب بلومبيرغ سيتم نقل كميات أكبر من خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أوروبا عبر النوع نفسه من السفن، مما سيؤدي إلى انخفاض المعروض من خدمات النقل.

وحسب التقرير، يعمل قطاع النفط العالمي، بما في ذلك المنتجون والمصافي وشركات الشحن والتجار، على استيعاب تداعيات اعتقال الرئيس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة.

ووضع الرئيس دونالد ترامب السيطرة على قطاع النفط في فنزويلا في صميم العملية، وصرّح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بأن الحكومة تعتزم توجيه مبيعات النفط الخام الفنزويلي "إلى أجل غير مسمى".

وبالنسبة لمالكي السفن، يعني ذلك ارتفاع أسعار بعض الخطوط الملاحية مع إعادة توجيه تدفقات النفط الحالية والمستقبلية، في ظل بدء واشنطن تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا.

وقبل التدخل الأميركي، كانت غالبية صادرات الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية تُشحن إلى الصين، عبر ما يُعرف بأسطول الظل.

خطوط النقل

وفق التقرير، فإنه على خط الشحن من منطقة الكاريبي إلى خليج المكسيك الأميركي، المعروف في بورصة البلطيق باسم "تي دي 9" (TD9)، بلغت أسعار نقل الخام 78.8 ألف دولار أميركي يوميا، خلال تعاملات أمس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2024.

وعلى خط "تي دي 25" (TD25) المتجه من خليج المكسيك الأميركي إلى مركز التكرير الأوروبي الرئيسي في أمستردام-روتردام-أنتويرب، ارتفعت أسعار النقل لخمسة أيام متتالية إلى 64.4 ألف دولار.

وتشهد خطوط شحن أخرى ارتفاعاً أيضا نظرا لنقص السفن المتاحة فورا في المنطقة. فعلى خط "تي دي 26" (TD26)، الذي يرصد رسوم ناقلات النفط التي تنقل النفط من الساحل الشرقي للمكسيك إلى خليج المكسيك الأميركي، بلغت الأسعار 90.7 ألف دولار أمس، بعد ارتفاعها بنسبة 21% في اليوم السابق.