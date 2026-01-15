تراجع الذهب اليوم الخميس مع جني المتداولين للأرباح بعد مكاسب قياسية لـ3 جلسات متتالية، في حين قلصت لهجة أقل حدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن رئيس مجلس وإيران من الطلب على المعدن النفيس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.52% إلى 4603.08 دولاراً للأوقية، في وقت كتابة هذا التقرير وسجل في الجلسة الماضية مستوى قياسياً بلغ 4642.72 دولاراً.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.6% إلى 4607.90 دولارات.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه ليس لديه خطط لإقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي على الرغم من التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل معه، لكن من "السابق لأوانه" الكشف عما سيفعله في نهاية المطاف.

ويقول محللون إن المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بالثقة في الأصول الأميركية زادت من الطلب على المعدن باعتباره من أصول الملاذ الآمن.

في غضون ذلك، تجاوزت مبيعات التجزئة الأميركية التوقعات في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين جاءت قراءة مؤشر أسعار المنتجين متماشية مع التوقعات الشهرية لكنها تخطت التقديرات السنوية، وذلك بعد أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي التي جاءت أضعف من المتوقع وصدرت يوم الثلاثاء.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

وسينصب تركيز المستثمرين اليوم على طلبات إعانة البطالة الأميركية للأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني لتقييم ظروف سوق العمل بحثاً عن مؤشرات على مسار السياسة النقدية.

وعادة ما يرتفع الذهب، الذي لا يدر عائداً، عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة وفي أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وقال ترامب إن الحملة التي تشنها إيران ضد الاحتجاجات في البلاد يبدو أنها تتراجع، في حين حذرت طهران من أنها ستضرب القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة إذا شنت واشنطن هجوماً عليها.

إعلان

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.63% إلى 89.80 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2.14% إلى 2347.11 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى في أسبوع واحد. وكان قد بلغ ذروة قياسية عند 2478.50 دولاراً في 29 ديسمبر/ كانون الأول.

خسر البلاديوم 2.84% إلى 1795 دولاراً للأوقية وحوم بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع.

النفط يتراجع

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم الخميس بعد أن قال ترامب إن حملة إيران ضد الاحتجاجات تتراجع، ما هدأ من المخاوف حيال شن عمل عسكري ضد طهران وتعطل الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.13% إلى 64.44 دولاراً للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.11% إلى 60.07 دولاراً للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% عند التسوية أمس الأربعاء لكنهما تخليا عن معظم المكاسب بعد تعليقات ترامب التي هدأت المخاوف من هجوم أميركي محتمل على إيران.

وقال كبير المحللين في شركة نيسان للاستثمار في الأوراق المالية، هيرويوكي كيكوكاوا: "سادت ضغوط البيع بسبب توقعات بألا تتخذ الولايات المتحدة إجراء عسكرياً ضد إيران".

وأضاف أن العوامل التي دفعت للهبوط تشمل أيضاً مخزونات النفط الخام الأميركية الأكبر من المتوقع.

وقال كيكوكاوا: "في حين أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة والأحداث غير المتوقعة ربما تؤثر على التوازن بين العرض والطلب، من المرجح أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 55 إلى 65 دولاراً في الوقت الحالي".

وقال مسؤول أميركي أمس إن الولايات المتحدة تسحب بعض الأفراد من القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قال مسؤول إيراني كبير إن طهران حذرت جيرانها من أنها ستضرب القواعد الأميركية إذا ما تعرضت لقصف أميركي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تجاوزت تقديرات المحللين الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى مزيد من الضغط على الأسعار.

وارتفعت مخزونات النفط 3.4 ملايين برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير/ كانون الثاني الحالي، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاضها 1.7 مليون برميل.