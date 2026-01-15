رابحون وخاسرون.. 10 أسهم أميركية تصدرت المشهد في 2025

رغم المخاوف المرتبطة بارتفاع التقييمات، وحالة عدم اليقين في الاقتصاد الكلي، والتعريفات الجمركية، والتوترات الجيوسياسية، واصل عدد من الشركات الأميركية تسجيل مستويات قياسية، وشهدت بعض الأسهم نموا بنسبة تزيد عن 200% خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" -وهو مؤشر يضم 500 شركة أميركية كبرى مدرجة في بورصتي نيويورك وناسداك- مستويات قياسية جديدة خلال عام 2025، محققا مكاسب بلغت نحو 17%، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

ويتمتع المؤشر بمصداقية عالية وسجل تاريخي قوي من العوائد، بمتوسط يقارب 10% سنويا على المدى الطويل، ما يجعله مرجعا أساسيا لقياس أداء سوق الأسهم الأميركية والاقتصاد ككل.

ويحرص المستثمرون على متابعة حركة المؤشر وأفضل أسهمه أداء بشكل منتظم، باعتباره يعكس اتجاهات السوق وتوازناته القطاعية.

ورغم أن قوائم الأسهم الأعلى أداء لا تمثل ضمانا لتحقيق نتائج مماثلة في المستقبل، فإنها قد توفر مؤشرات مهمة حول الشركات التي تمتلك مقومات النمو والتفوق في المراحل المقبلة.

بالمقابل، شهدت العديد من الأسهم والشركات الأميركية تراجعات حادة، بما في ذلك أسهم لشركات معروفة، نتيجة عوامل متعددة تراوحت بين اشتداد المنافسة، وضعف نماذج الأعمال، وتضخم الميزانيات العمومية، إلى جانب تحديات تشغيلية ومالية خاصة بكل شركة، وفقا لمنصة "يو إس نيوز".

نستعرض في هذا التقرير:

أبرز 5 شركات أميركية رابحة حققت أسهمها مستويات نمو قياسية.

أبرز 5 شركات خاسرة تراجعت أسهمها بشكل كبير في عام 2025.

تحليلا للأسباب الكامنة وراء أداء هذه الأسهم ربحا أو خسارة.

أبرز 5 شركات أميركية رابحة عام 2025

في ما يلي قائمة بأفضل 5 أسهم أميركية أداء ضمن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال عام 2025 وفقا لمنصتي "ياهو فاينانس" و"ناسداك".

1-"سانديسك" -قطاع التكنولوجيا

نسبة النمو عام 2025: 560%

القيمة السوقية: 55.41 مليار دولار

تُعد "سانديسك" واحدة من أنجح الشركات الأميركية في سوق الأسهم خلال عام 2025.

تعمل الشركة في مجال تصنيع وحدات تخزين البيانات، مثل أقراص التخزين السريعة المستخدمة في أجهزة الحاسوب والهواتف والألعاب.

في بداية عام 2025، انفصلت سانديسك عن شركة "ويسترن ديجيتال"، وأُعيد إدراجها في البورصة، ثم انضمت لاحقا إلى مؤشر "إس أند بي 500".

ومنذ إدراجها، ارتفع سهم الشركة بأكثر من 560%، مدعوما بتوقعات نمو أرباح تفوق 300% في السنة المالية 2026 لتصل إلى 12.59 دولارا للسهم، ويرجع هذا الارتفاع القوي إلى زيادة الطلب على تقنيات تخزين البيانات، خاصة مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.

إعلان

2- "ويسترن ديجيتال" – قطاع التكنولوجيا

نسبة النمو عام 2025: 282.3%

القيمة السوقية: 68.71 مليار دولار

تُعد "ويسترن ديجيتال" من الشركات الرائدة في مجال أقراص التخزين الكبيرة المستخدمة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

حقق سهم الشركة قفزة قوية خلال عام 2025، إذ ارتفع بأكثر من 282% منذ بداية العام، مدفوعا بتحسن كبير في توقعات الأرباح.

يتوقع محللون أن ترتفع أرباح الشركة في عام 2026 بأكثر من 55% مقارنة بالعام السابق، مع نمو قوي في إيرادات قطاع الحوسبة السحابية، الذي يمثل نحو 90% من إجمالي إيراداتها.

استفادت الشركة من الطلب المتزايد على تقنيات تخزين البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خاصة بعد طرحها أقراص تخزين ضخمة تتجاوز سعتها 30 تيرابايت، وفقا لمنصة ناسداك.

تشير التوقعات إلى أن سوق التخزين المعتمد على الذكاء الاصطناعي قد ينمو من نحو 30 مليار دولار في 2025 إلى ما يقارب 188 مليار دولار بحلول 2035.

3- "مايكرون تكنولوجي" – قطاع التكنولوجيا

نسبة النمو: 239.1%

القيمة السوقية: 388.4 مليار دولار

جاءت شركة مايكرون ضمن أفضل الأسهم أداء في مؤشر "إس أند بي 500" خلال عام 2025، مدفوعة بالطلب القوي على شرائح الذاكرة المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أسهم الطلب الكبير على "ذاكرة النطاق العريض" في تحقيق نتائج قياسية، مع بيع كامل إنتاج عام 2025 مبكرا.

تشير إدارة الشركة إلى أن سوق "ذاكرة النطاق العريض" المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، قد يصل إلى 100 مليار دولار أسرع مما كان متوقعا، في ظل استمرار نقص المعروض وارتفاع الأسعار حتى عام 2026 وفقا لمنصة "ياهو فاينانس".



4- شركة "سيغيت تكنولوجي" – قطاع التكنولوجيا

نسبة النمو: 219.1%

القيمة السوقية: 85.23 مليار دولار

ارتفع سهم هذه الشركة بشكل كبير خلال عام 2025، محققا مكاسب كبيرة منذ بداية العام.

تعمل الشركة في مجال تصنيع أجهزة تخزين البيانات، مثل الأقراص الصلبة المستخدمة في الحواسيب الشخصية، وأجهزة الألعاب، وشبكات التخزين، وفقا لمنصة ياهو فاينانس.

يقع مقر الشركة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وتستفيد -مثل شركات أخرى في القطاع نفسه- من الطلب المتزايد على تخزين البيانات، خاصة مع توسع استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو ما انعكس بقوة على أداء سهمها في السوق.

5- "روبن هود ماركتس" – قطاع الخدمات المالية

نسبة النمو: 203.5%

القيمة السوقية: 103.64 مليارات دولار

تأتي شركة "روبن هود" في المرتبة الخامسة ضمن هذه القائمة، بعدما ارتفع سهمها بنحو 203% خلال عام 2025.

تتخذ الشركة من مدينة "مينلو بارك" في ولاية كاليفورنيا مقرا لها، وتدير منصة تداول إلكترونية منخفضة التكلفة تتيح للمستثمرين الأفراد تداول الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والعملات الرقمية من دون عمولات وفقا لمنصة ياهو فاينانس.

تحقق الشركة إيراداتها أساسا من آلية تُعرف باسم "الدفع مقابل تدفق الطلبات"، حيث تدفع الشركات للمنصة مقابل توجيه أوامر العملاء إليها، إضافة إلى عوائد ناتجة عن استثمار ودائع المستخدمين النقدية.

استفادت الشركة مؤخرا من زيادة إقبال المستثمرين الأفراد وارتفاع نشاط تداول العملات الرقمية، ما دعم الأداء القوي لسهمها.

أكبر 5 شركات أميركية خاسرة عام 2025

وفي ما يلي قائمة بأبرز 5 شركات أميركية خاسرة خلال عام 2025 وفقا لمنصة "ناسداك" ومنصة "مورننغ ستار".

إعلان

1-شركة "فيسيرف" – قطاع التكنولوجيا المالية

نسبة الانخفاض: 70%

القيمة السوقية: 34.31 مليار دولار

شهد سهم شركة التكنولوجيا المالية "فيسيرف" تحولا حادا في أدائه خلال عام 2025. فبعد أن كان من بين أبرز أسهم وول ستريت، وبلغ ذروته عند 238.59 دولارا في مارس/آذار الماضي، تراجع السهم لاحقا ليصبح الأسوأ أداء ضمن مؤشر "إس أند بي 500" مع نهاية العام، وفقا لمنصة ناسداك.

بحسب وكالة رويترز يعود هذا التراجع الحاد لمجموعة من العوامل، أبرزها خفض الشركة لتوقعات إيراداتها السنوية بشكل ملحوظ، إلى جانب تباطؤ نمو أعمال خدمات التجار، بما في ذلك برنامج "كلفر" التابع للشركة، وهو ما أثر سلبا على ثقة المستثمرين وأداء السهم في السوق.

2- "تريد ديسك" – قطاع الإعلان الرقمي

نسبة الانخفاض:67%

القيمة السوقية: 18.23 مليار دولار

تواجه شركة تكنولوجيا الإعلانات ضغوطا متزايدة في أدائها، بعدما تراجعت إيراداتها بفعل المنافسة القوية من شركات كبرى مثل أمازون التي توسعت بقوة في مجال الإعلانات الرقمية.

ونتيجة ضعف آفاق النمو، يرى مستثمرون أن السهم مبالغ في تقييمه مقارنة بالأرباح المتوقعة، ما انعكس سلبا على أدائه في السوق.

3-"ديكرز آوت دور" – قطاع السلع الاستهلاكية

نسبة الانخفاض: 57%

القيمة السوقية: 15.39 مليار دولار

شركة أميركية متخصصة في تصميم وتصنيع الأحذية والملابس والإكسسوارات، وتركز بشكل أساسي على الأحذية ذات الطابع الرياضي والعملي، ومن أبرز علاماتها التجارية أحذية "هوكا" المخصصة للجري للمسافات الطويلة.

انهار سهم هذه الشركة بشكل حاد نتيجة تراجع الطلب على منتجات الشركة بسبب الظروف الاقتصادية حيث أدت الضغوط على إنفاق المستهلكين والقلق من ارتفاع الأسعار إلى تقليص الإقبال على المنتجات غير الأساسية، بما فيها الأحذية مرتفعة السعر.

4-"غارتنر" – قطاع التكنولوجيا

نسبة الانخفاض: 52%

القيمة السوقية: 18.78 مليار دولار

قد لا تكون شركة "غارتنر" معروفة لدى الجمهور مثل بعض الأسماء الأخرى، لكنها تُعد شركة قوية جدا في مجال الأبحاث والاستشارات، إذ تبلغ قيمتها السوقية نحو 18 مليار دولار.

أما الضغوط الحالية على سهم الشركة، فيبدو أنها مؤقتة ودورية بطبيعتها، إذ تميل الشركات عادة إلى تقليص الإنفاق على خدمات الاستشارات خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما يؤثر سلبا على أداء السهم في المدى القصير وفقا لمنصة ناسداك.

5- "لولوليمون" – قطاع الملابس والأزياء