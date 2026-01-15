اقتصاد|نيجيريا

توتال إنرجيز تبيع حصتها في مشروع نفطي نيجيري لشركة جديدة

View of the French oil giant company TotalEnergie headquarters, Friday, March 21, 2025 in La Defense business district outside Paris. (AP Photo/Thomas Padilla)
المقر المركزي لشركة توتال إنرجيز في باريس. (أسوشيتد برس)
Published On 15/1/2026
|
آخر تحديث: 17:40 (توقيت مكة)

حفظ

أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية توقيع اتفاق لبيع حصتها البالغة 10% في مشروع النفط البري النيجيري، المعروف سابقا باسم "شركة تنمية البترول النيجيرية" والذي أعيدت تسميته إلى "رينيسانس"، لصالح شركة "فاريس". وتأتي هذه الخطوة بعد فشل صفقة سابقة العام الماضي مع شركة "تشابال إنرجيز" المتمركزة في موريشيوس.

وتشمل الصفقة أيضا حصصا في ثلاثة تراخيص أخرى تنتج الغاز بشكل رئيسي لصالح مشروع الغاز الطبيعي المسال النيجيري، مع احتفاظ توتال بكامل مصالحها الاقتصادية في هذا القطاع. وتشير سجلات الشركات إلى أن "فاريس ريسورسز جي في ليميتد" أُسست في نيجيريا بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2025، في حين لم تكشف توتال مزيدا من التفاصيل بشأن المشتري الجديد.

FILE PHOTO: A reflection of two gas flaring furnaces is seen in the pool of oil-smeared water at a flow station in Ughelli, Delta State, Nigeria September 17, 2020. REUTERS/Afolabi Sotunde/File Photo
حقل نفط في نيجيريا (رويترز)

وكانت السلطات النيجيرية قد رفضت العام الماضي صفقة بقيمة 860 مليون دولار بين توتال وتشابال إنرجيز، بسبب عدم قدرة الأخيرة على توفير التمويل، وهو ما عرقل جهود الشركة الفرنسية للتخلص من أصول قديمة وملوثة وخفض ديونها.

ويمتلك المشروع هيكل ملكية متنوعا، إذ تسيطر المؤسسة الوطنية للنفط النيجيري على 55% من الحصص، في حين تحتفظ شركة إيني الإيطالية بنسبة 5%. أما الصفقة الجديدة بين توتال وفاريس فما زالت بانتظار موافقة الجهات التنظيمية في نيجيريا.

المصدر: الجزيرة

إعلان