توتال إنرجيز تبيع حصتها في مشروع نفطي نيجيري لشركة جديدة

أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية توقيع اتفاق لبيع حصتها البالغة 10% في مشروع النفط البري النيجيري، المعروف سابقا باسم "شركة تنمية البترول النيجيرية" والذي أعيدت تسميته إلى "رينيسانس"، لصالح شركة "فاريس". وتأتي هذه الخطوة بعد فشل صفقة سابقة العام الماضي مع شركة "تشابال إنرجيز" المتمركزة في موريشيوس.

وتشمل الصفقة أيضا حصصا في ثلاثة تراخيص أخرى تنتج الغاز بشكل رئيسي لصالح مشروع الغاز الطبيعي المسال النيجيري، مع احتفاظ توتال بكامل مصالحها الاقتصادية في هذا القطاع. وتشير سجلات الشركات إلى أن "فاريس ريسورسز جي في ليميتد" أُسست في نيجيريا بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2025، في حين لم تكشف توتال مزيدا من التفاصيل بشأن المشتري الجديد.

وكانت السلطات النيجيرية قد رفضت العام الماضي صفقة بقيمة 860 مليون دولار بين توتال وتشابال إنرجيز، بسبب عدم قدرة الأخيرة على توفير التمويل، وهو ما عرقل جهود الشركة الفرنسية للتخلص من أصول قديمة وملوثة وخفض ديونها.

ويمتلك المشروع هيكل ملكية متنوعا، إذ تسيطر المؤسسة الوطنية للنفط النيجيري على 55% من الحصص، في حين تحتفظ شركة إيني الإيطالية بنسبة 5%. أما الصفقة الجديدة بين توتال وفاريس فما زالت بانتظار موافقة الجهات التنظيمية في نيجيريا.