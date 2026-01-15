3 أسهم تحت الأضواء.. ماذا ينتظر البنوك البريطانية في 2026؟

يمثل قطاع البنوك أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد البريطاني، وتمتد أنشطة مؤسساته الكبرى إلى أسواق مختلفة حول العالم، وتحظى بدرجة كبيرة من الثقة نظرا لوجود قوانين تضمن حقوق المودعين.

وبلغ إجمالي حجم الأصول في البنوك البريطانية نهاية 2024 – وهي آخر البيانات المتاحة – نحو 19 تريليون دولار، وفق صحيفة فايينشال تايمز، الأمر الذي يعكس الحجم الهائل للاستثمارات في هذا القطاع.

ويتوقع محللون أن يقوم بنك إنجلترا بمزيد من التخفيض في أسعار الفائدة في 2026، لتصل إلى نحو 3%، ما سيعزز من أنشطة القطاع المالي إجمالا في بريطانيا، ومنها معاملات البنوك.

ومن المنتظر أن يواصل قطاع البنوك في بريطانيا النمو في 2026، وسط مؤشرات إيجابية لبورصة لندن في 2025، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي "فايننشال تايمز-100″ بنسبة تجاوزت 20% العام الماضي.

ويضم المؤشر مجموعة من البنوك البريطانية الكبيرة، مثل باركليز، ولويدز و"إتش إس بي سي" وبنك "ناتويست"، ويرى محللون أنها على الطريق لأداء جيد في عام 2026.

بنك باركليز

يرى جيمس فوكس، الخبير الاقتصادي المتخصص في تحليل الأسواق، في مقابلة مع موقع "موتلي فول" لمتابعة الأسهم أن لدى بنك باركليز فرصا جيدة لمواصلة النمو في 2026، بنسبة نمو متوقعة تصل 22.6%، ويرشح أسهمه للمستثمرين في بورصة لندن.

وهذه بعض المؤشرات الهامة لأداء البنك وفق موقعه على الإنترنت:

بلغت أرباح بنك باركليز قبل الضرائب في النصف الأول من 2025 نحو 5.2 مليارات جنيه إسترليني (7 مليارات دولار)، بزيادة 24% عن النصف الأول من 2024

بلغ إجمالي إيرادات البنك في النصف الأول من 2025 نحو 14.9 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) مقابل 13.3 مليار جنيه إسترليني (17.8 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2024.

حقق باركليز عائدا جيدا للمساهمين في 2025، وبلغ العائد على السهم في النصف الأول من العام الماضي 24.7 جنيها مقابل 18.6 في الفترة ذاتها من 2024.

إعلان

ويحرص بنك باركليز على تعزيز نشاطه في منطقة الشرق الأوسط، وأعلن في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي توسيع أعماله المصرفية الاستثمارية في السعودية.

وقال البنك في بيان في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه حصل على ترخيص مؤقت من هيئة سوق رأس المال السعودية، ما يمهد الطريق أمام البنك لبدء أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية بمجرد الحصول على الترخيص الكامل.

يذكر أن شركة قطر القابضة تمتلك حصة من أسهم باركليز تبلغ حاليا نحو 2.9%، بعد أن باعت جانبا من أسهمها في البنك عام 2023، والتي كانت حصة 5.3%، وفق وكالة رويترز.

بنك "إتش إس بي سي"

يرى جيمس فوكس أن سهم بنك "إتش إس بي سي" هو الأفضل في الأجل الطويل للمستثمرين في أسهم البنوك البريطانية، لأنه يتيح فرص الاستفادة من الأسواق واسعة النمو في آسيا، بخلاف بنوك بريطانية أخرى تركز أساسا على السوق المحلية مثل ناتويست ولويدز.

وأوضح فوكس أن بنك "إتش إس بي سي" حقق أداء جيدا في 2025، خاصة فيما يتعلق بالربحية، ورأى أن الاستثمار في سهمه "قد يكون الخيار الأفضل" في 2026 بالنسبة للمستثمرين في قطاع البنوك.

وهذه بعض المؤشرات الهامة لأداء البنك في الربع الثالث من 2025، وفق موقعه على الإنترنت، وتمثل آخر البيانات المتاحة:

ارتفعت إيرادات "إتش إس بي سي " بـ 5%، لتصل إلى 17.8 مليار دولار مقارنة بالربع الثالث من 2024. ويعد البنك ميزانيته بالدولار وليس بالجنيه الإسترليني بسبب نشاطه الواسع خارج بريطانيا.

بلغت الأرباح قبل الضريبة 7.3 مليارات دولار، أي أقل بمقدار 1.2 مليار دولار مقارنة بالربع الثالث من 2024، ويرجع ذلك إلى زيادة النفقات التشغيلية.

ارتفع العائد على السهم بنسبة 58.7% خلال 12 شهرا، الأمر الذي يجعل سهم البنك الأكثر ربحية في القطاع المصرفي البريطاني خلال هذه الفترة.

بنك "ناتويست"

بنك بريطاني آخر يرشحه فوكس للمستثمرين، ويرى أنه على الطريق لتحقيق عام آخر من الأداء القوي، وهو بنك "ناتويست".

ويشير فوكس بشكل خاص إلى ارتفاع أرباح البنك بنسبة 18.5% لتصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليارات دولار) في النصف الأول من 2025 مقابل 2.1 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليارات دولار) في الفترة ذاتها من 2024.

وهذه مؤشرات هامة أداء البنك في الربع الثالث من عام 2025، وهي آخر البيانات المتاحة، وفقا لموقع البنك على الإنترنت: